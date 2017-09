El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció ayer que el Clan del Golfo, la principal banda de narcotráfico del país, expresó en los últimos días su disposición a someterse a la Justicia. Durante un evento en la Casa de Nariño, sede del gobierno colombiano, el mandatario reveló los contactos que el máximo jefe del Clan del Golfo, alias “Otoniel”, tuvo con las autoridades poco después de la muerte del número dos, alias “Gavilán”, en una operación policial la semana pasada. “El pasado 3 de septiembre recibimos del jefe del Clan del Golfo una manifestación expresa de la voluntad de acogerse, de someterse a la Justicia. Yo les he pedido al ministro de Justicia (Enrique Gil Botero) y al señor fiscal general (Néstor Humberto Martínez) que procedan a evaluarla”, dijo Santos. Santos indicó que el Clan del Golfo es la organización más poderosa que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional están enfrentando en este momento, y sostuvo que de escuchar el planteamiento de “Otoniel”, sería para un sometimiento y no para una negociación política. “Desde mediados del año pasado vienen enviando mensajes que quieren someterse a la Justicia y les hemos dicho que no será a través de una negociación porque no son actores políticos sino unos delincuentes”, agregó.