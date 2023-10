Las insólitas propuestas del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, siguen generando desconcierto en el mundo. Esta vez, fue el comediante británico-estadounidense John Oliver quien se mostró sorprendido por las medidas económicas que el libertario promete aplicar en caso de resultar electo presidente. "No probamos geriátricos con trampolines o dejar que un mapache sea jefe de cirugía y eso simplemente porque algunas ideas son malas", bromeó el presentador.

"Milei es un montón", aseguró Oliver en el programa de HBO que encabeza desde hace años, donde ridiculizó al libertario por sus ideas económicas y por las performances que utiliza para defenderlas. "El General Ancap es una referencia a su filosofía política, el anarcocapitalismo, una corriente libertaria que busca abolir el Estado en favor de un mercado libre de restricciones", explicó, mostrando una imagen de Milei vestido de superhéroe.



"Él hizo campaña por fuertes recortes, propuso recortes del 15% del PBI y la eliminación de la mayoría de los impuestos. También presentó un polémico plan de cambiar la moneda oficial al dólar y de hacer estallar el Banco Central", continuó el comediante. Y agregó, risas mediante: "Incluso destruyó una maqueta del Banco Central en uno de sus videos" y e hizo lo mismo "en su versión en piñata en un programa de televisión".

Milei "también simbolizó los recortes mostrando una motosierra en público y algunos de sus seguidores fueron a votar usando una máscara de motosierra e incluso daban entrevistas", siguió Oliver, mientras en la pantalla podía verse a un militante de La Libertad Avanza hablar con una cronista disfrazado del símbolo que utiliza Milei para hablar de su plan de ajuste.

"Ok, no voy a quebrar mi regla número 1 de no discutir con alguien disfrazado de motosierra pero muchas ideas aún no se han probado", aclaró entre risas el presentador televisivo. Y concluyó, en un mensaje a los defensores de las propuestas libertarias: "No probamos geriátricos con trampolines o dejar que un mapache sea jefe de cirugía y eso simplemente porque algunas ideas son malas".