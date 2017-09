Las tumbas de Malvinas

El equipo forense del Comité Internacional de la Cruz Roja que trabajó en las islas Malvinas informó hoy que finalmente fueron exhumadas 121 tumbas no identificadas en el cementerio de Darwin, y no 123 como se había informado en un principio, remarcó las “buenas condiciones” de las muestras tomadas e informó que la mitad de ellas ya fueron analizadas en el laboratorio del Equipo de Antropología Forense (EAF) en Córdoba. “Somos optimistas en el resultado porque todo el proceso se desarrolló según lo previsto, lo cual no significa que lleguemos a un resultado positivo en el 100 por ciento de las muestras”, sostuvo en rueda de prensa el coordinador operacional para el proyecto en el CICR, Laurenz Corbaz. Si bien en un principio se había informado que la Cruz Roja exhumaría 123 tumbas con la placa “Soldado argentino solo conocido por Dios”, Corbaz precisó que las que tenían esa leyenda eran sólo 121 y que “no se tocó el contenido de las demás” que se encuentran en el cementerio, un total de 230. El proceso de exhumación, análisis, documentación y reinhumación de los restos de soldados argentinos muertos en la guerra de Malvinas y sepultados en 121 tumbas como NN, fue concluido “exitosamente” el pasado 7 de agosto en Darwin luego de las 7 semanas que duró el proceso. Según se precisó, el 50 por ciento de las muestras tomadas en Darwin ya fue analizado en la provincia de Córdoba, en tanto que para las próximas semanas se espera el resultado de las restantes. Además, confirmó que recién hacia fines de año se conocerán los resultados finales, que serán comunicados de manera confidencial a los gobiernos de Argentina y el Reino Unido. Las muestras ya analizadas fueron enviadas también a laboratorios en el Reino Unido y España, que se encargan del control y el aseguramiento de la calidad del análisis de ADN.