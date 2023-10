Macri continúa con su tarea de demoler a todo Juntos por el Cambio

Por Werner Pertot

No contento con dinamitar Juntos por el Cambio, Mauricio Macri está pasando con el bulldozer sobre los restos. Además de hacer campaña con un entusiasmo que no se le veía antes pero ahora por Javier Milei, Macri se dedicó a hablar pestes de quienes hasta hace dos semanas eran sus aliados. Así, cuestionó a los radicales por "perdedores" y reveló que intentó convencer a Horacio Rodríguez Larreta de que se bajara, en favor de Patricia Bullrich. También culpó en parte de la derrota al jefe de Gobierno dado que, según Macri, representaba "una continuidad" respecto al gobierno actual. En respuesta, en el PRO ya surgió la voz de un ex funcionario de Macri que le pidió la renuncia a Bullrich de la presidencia del partido. Desde la UCR, Gerardo Morales continuó devolviendo cada ataque: "Estamos en presencia de Macri en su peor versión", aseguró. Y lo responsabilizó de la derrota.