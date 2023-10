"Nunca me había tocado vivir una situación así y la verdad es que no se la deseo a nadie", escribió este martes a la tarde Elke Karsten, lateral de la selección argentina femenina de handball, después de sufrir burlas e insultos por parte de hinchas brasileños.

Karsten, de 28 años, compartió en la red social X un video en el que se la ve saliendo de la cancha mientras un grupo de hinchas de Brasil se burlan de ella con señas y gritos. El lunes, Argentina cayó ante Brasil 18-30 en la final y se quedó con la plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, y afuera de los Juegos Olímpicos de París 2024.

"No solo quedó en estás imágenes que se ven, sino que una vez sentada al costado, en la silla que me correspondía, me siguieron insultando y burlandose de mí y de mi equipo", agregó la joven oriunda de Quilmes y jugadora del club Balonmano Bera Bera.



"Ni los árbitros, ni la cantidad de jueces de mesa que había, NADIE PERO NADIE paró el partido el partido y frenó está situación para que esta gente deje de insultar, hacer señas y burlarse de mí y de Argentina", continuó.



"La solución más fácil fue que yo me cambié de lugar (yendo atras del banco de la Selección de Brasil) en vez de sacar a esta gente o mínimamente PEDIR RESPETO. Esto deja mucho que desear tanto de la afición como de todos los que son responsables de esto", cerró.



Las jugadoras de "La Garra", subcampeonas panamericanas en Santiago 2023.

El descargo de Karsten fue celebrado por muchos, que valoraron el coraje de la joven deportista, pero criticado por quienes alegan que este tipo de burlas es parte del "folclore" de la competición.

Ante la burla de los hinchas, la jugadora se mantuvo seria e incluso saludó a la tribuna un par de veces mientras cambiaba de lugar en la cancha.

Seguir leyendo