Como cada vez que se habla de importar gasoil, la industria del biodiésel, con fuerte presencia en la provincia de Santa Fe, sale al cruce. Con la crisis de abastecimiento de esta última semana le propuso al gobierno incrementar el corte de los combustibles fósiles y así ahorrar divisas.

Para los fabricantes, en lugar de recurrir a la importación de gasoil para garantizar la provisión, sobre todo en la próxima época de cosecha, el gobierno debería incrementar el corte del biodiésel, medida que sí está por poner en práctica con el bioetanol de maíz y caña de azúcar (se usa para cortar las naftas), que se incrementará del 12 al 15%.

En el caso del corte con biodiésel, que está en 7,5%, no parece haber planes de modificarlo, a pesar de las necesidades del mercado de mayores volúmenes y de la capacidad ociosa de la industria. Las grandes agroexportadoras, que tienen vedado el mercado interno salvo emergencia, tienen una enorme capacidad ociosa para convertir en biocombustible la soja salida de molienda. Sin embargo la secretaría de Energía de la Nación no respondió los planteos que hicieron en las últimas semanas. También las cámaras que nuclean a las pymes productoras que abastecen el mercado interno para el corte, podrían producir más, pero entre la negativa del gobierno y el lobby de las petroleras para no perder mercado, se prioriza la importación de gasoil.

Las cámaras pymes sostienen hace años que la importación demanda divisas en un país que no las tiene, con lo cual el precio del biocombustible, que se paga en pesos, termina siendo más económico que traer gasoil refinado del exterior.