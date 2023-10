Numerosos referentes de la cultura, el arte y la comunidad académica expresaron en las últimas horas su apoyo al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, de cara al balotaje. El argumento convocante, incluso para artistas e intelectuales antiperonistas, es que está en juego la defensa de los valores democráticos, por lo que rechazan las propuestas de La Libertad Avanza, una fuerza que “reivindica el terrorismo de Estado y amenaza los más básicos consensos” alcanzados por la sociedad argentina. “No hay futuro común bajo un gobierno de Javier Milei”, concluye el documento que Carlos Altamirano, Pablo Alabarces, Graciela Fernández Meijide, Beatriz Sarlo, Roberto Gargarella y Hugo Vezzeti, entre otros, titularon "Compromiso electoral: la segunda vuelta ha llegado". Mientras tanto, se multiplican las manifestaciones a favor de Massa en espectáculos en vivo, donde figuras como Wos y Marilina Bertoldi se sumaron esta semana a la tropa de músicos que usan el micrófono para advertir sobre los peligros de la llegada de la extrema derecha al poder.



En una carta titulada “A 40 años de la recuperación de la democracia y en defensa de las instituciones de la República Argentina”, la artista plástica Marta Minujín, las actrices Cecilia Roth, Vera Spinetta, Rita Cortese, el actor Leonardo Sbaraglia, el filósofo Darío Sztajnszrajber, la escritora española Rosa Montero y el escritor mexicano Juan Villoro y muchos otros advierten sobre el riesgo que implica la avanzada negacionista. "En honor a estas cuatro décadas de encuentros y desencuentros bajo el amparo de la Constitución, vemos con enorme desasosiego la posible llegada al poder de una propuesta que reivindica el terrorismo de Estado y amenaza con quitar y deslegitimar todo lo adquirido para la vida común del pueblo argentino", señala el texto. Aseguran que “ninguna crisis de ninguna índole” puede “confundir al electorado e instar a apoyar propuestas fundadas en la idea del exterminio del oponente y en la negación de todo lo que, de manera muchas veces ardua y hasta amarga, conseguimos en el terreno de la legislación que ampara a los y las trabajadores, al conjunto del pueblo y la sociedad argentinos".

“Como decía el presidente Raúl Alfonsín: 'La democracia se cura con más democracia', y en este momento crucial para la patria, llamamos a votar a Sergio Massa", concluye la declaración que acompañaron más de un centenar de figuras como Rita Segato, Mariana Enríquez, Samanta Scweblin, Tute, Rep, Luis Felipe Noé, Selva Almada, Luisa Kuliok, Nancy Dupláa, Pablo Echarri, Cristina Banegas, Andrea Rincón, Diego Frenkel, Ángela Torres, Griselda Siciliani, Juan Palomino, Victoria Carreras y Alejandra Flechner, entre otros.

Desde el colectivo Cine Argentino Unido, que reúne a representantes de la comunidad cinematográfica de distintos signos políticos, también se expresaron en favor del candidato de UxP ante “la posible llegada al poder de una propuesta que reivindica el terrorismo de Estado y amenaza los más básicos consensos”. “Creemos que las proclamas del partido de ultraderecha que compite hoy por la Presidencia ponen en riesgo la convivencia democrática y los principios de nuestra Constitución Nacional y es por eso que como colectivo decidimos pronunciarnos a favor de Sergio Massa en las próximas elecciones”.

La industria audiovisual sería una de las más perjudicadas en un eventual gobierno de Milei, puesto que el financiamiento del Estado es el que permite el avance y la consolidación de proyectos que serían inviables en un mercado desregulado. El brutal recorte de subsidios que propone el libertario implicaría la virtual desaparición de las pequeñas producciones nacionales a manos de las grandes empresas. Así lo entiende el colectivo de cineastas: “Nos mantenemos unidos en defensa de los fondos públicos de fomento del INCAA y confiamos en lograr su ampliación con el aporte de las plataformas entre otras políticas públicas que estén enfocadas en achicar las brechas de desigualdad en todo el territorio, indispensables para garantizar el acceso a la cultura y un futuro del cine federal y diverso”.

Después de las PASO, un amplio conjunto de intelectuales -en su gran mayoría hoy opositores- había expresado su defensa de los valores de la democracia y advertido que, de llegar Milei al balotaje, apoyarían a quien compitiera con el "libertario". Ahora ratificaron su posición en un texto titulado "Compromiso electoral: la segunda vuelta ha llegado". “Seguimos creyendo que es necesario establecer un cordón democrático contra los peligros de una deriva autoritaria encarnados por Milei, posibilidad hoy representada por el triunfo de Massa”, plantearon.

“La conducta pública de Milei y de buena parte de su equipo es contraria a la cultura democrática que propiciamos para fortalecer una comunidad política pluralista y pacífica; su explícita negación del pacto de los derechos humanos habilita un retorno de formas de violencia política y estatal que creíamos superadas; y su propuesta plebiscitaria de gobierno anticipa una práctica cesarista y autoritaria violatoria de la Constitución Nacional”, sostuvieron. Por eso, convocaron al resto de las fuerzas políticas a cerrar filas ante el avance de la ultraderecha, mediante el acuerdo de consensos mínimos que permitan resolver la situación económica, social y política del país. “La consagración de un nuevo pacto democrático capaz de dejar atrás décadas de fracasos y frustraciones debería constituir un programa mínimo para el próximo gobierno”, afirmaron y sostuvieron que, a pesar de sus desacuerdos internos, “nos une la convicción de que no hay futuro común bajo un gobierno de Javier Milei”.

El documento fue firmado, entre otros, por Oscar Cetrángolo, Rubén Chababo, Adrián Gorelik, Claudia Hilb, Roy Hora, Alejandro Katz, Federico Lorenz, Mariano Llinás, Lucas Martin, Federico Merke, Mario Pecheny, Martín Plot, Hinde Pomeraniec, Maristella Svampa, Patricia Tappatá y Natalia Volosin, además de los ya citados.

"Racista, clasista, misógino"

Tanto arriba como abajo del escenario, con reclamos y reivindicaciones de diverso tipo, cada vez más músicos manifiestan su rechazo a la candidatura presidencial de Milei. Son jóvenes exponentes de la escena urbana actual, referentes para nuevas generaciones que se enfrentan a un mundo incierto con una democracia que se les revela impotente frente a muchas de sus demandas, como es el caso de Wos, Lali o Marilina Bertoldi. A ellos se suman también artistas de otras generaciones, como Pedro Aznar y Fernando Ruíz Díaz, líder de Catupecu Machu, que se expresaron contra el "libertario".

La cantante y guitarrista Marilina Bertoldi, desde el escenario del Festival Capital, el sábado pasado, dijo que votar por Milei es "de homofóbico, racista, clasista, misógino y sobre todo anti Argentina". Un día antes, Wos había incluido en un fragmento de freestyle una crítica hacia el pacto del candidato con Patricia Bullrich y Mauricio Macri: "No soy falso león, no rancheo con los gatos ni me abrazo a un pato".

Pedro Aznar, exbajista de Serú Girán, publicó un texto en el que sostuvo que “la verdadera libertad no es la del dinero para esclavizar a las personas (sino que) la verdadera libertad canta en la defensa de la dignidad del otro (y) no retrocederá". "La democracia que recuperamos es preciosa, frágil y se apoya en los hombros de cada una y cada uno de nosotros –prosiguió–. Ese nosotros que se levantó malherido de las ruinas en el '83 y le dijo a la cara al horror un resonante Nunca Más". También consideró que "la ciudadanía deberá mostrar su temple y su coraje” en las próximas elecciones, para no vivir “la caída estrepitosa al precipicio del individualismo autoritario".