“Hace varios días que me viene amenazando con que me va a pasar con el auto por arriba y me va a meter un tiro en la cabeza”, relató a Página/12 el delegado Ramón Gómez, víctima de las amenazas de Fuglistaler, después de haber estado detenido 9 días por un supuesto hurto de un equipo de música, a pesar de que se comprobó que lo había comprado.

El Frente denunció que otra delegada, Sandra Vera, también fue amedrentada. “Quieren hacer creer al pueblo que nosotros somos los violentos, pero son ellos los que utilizan la mentira, la amenaza y la persecución” advirtió el FOL, en alusión a las declaraciones del intendente de Oberá, Carlos Fernández, de Cambiemos, quien acusó a los trabajadores de la yerba mate de querer montar una “rebelión armada”.

“Eso es totalmente mentira, nunca se habló de una rebelión”, desmitió Gómez, quien además denunció que detrás de las amenazas se esconde el rechazo a la organización gremial, a la que Fuglistaler acusó de haber amenazado al intendente y al Concejo Deliberante.

”Nada de esto es casual, teniendo en cuenta los ataques contra la protesta social”, concluyeron los voceros del Frente Organizado en Lucha a este diario.