Por los rumbos del Cholo se llama el homenaje que este sábado, a las 21, se realizará a la memoria de Bernardo "Cholo" Sukerman, en el El Aserradero Club Cultural (Montevideo 1518). Abogado laboralista y amante del folclore, Cholo cumpliría 80 años el sábado, pero murió en 2020. Colegas difusores y 16 músicos y "músicas que lo conocían y apreciaban se reunirán "para homenajearlo y continuar su legado, con la presentación de un repertorio de la música de raíz criolla que lo apasionó durante toda su vida y que con tanta dedicación se ocupó de difundir desde su programa de radio Por los rumbos de nuestro canto, durante 10 temporadas consecutivas".

Cholo iba siempre al Aserradero, el lugar que abrirá sus puertas el sábado para el homenaje. "Será una noche de mucha música en vivo con un repertorio folclórico especialmente seleccionado para la ocasión", adelantan sus organizadores. La autora de la idea y productora del encuentro es Clarisa, la hija del Cholo. "Papá falleció en plena pandemia, aunque no por covid, y no pudimos despedirlo como hubiéramos querido, y como sí habíamos hecho con mi mamá, un año y medio antes, cuando todes les amigues músicos cantamos en su velorio. Era un homenaje que nos había quedado pendiente", dijo Clarisa, quien recuerda las peñas, los viajes a Cosquín, la música de raíz criolla siempre presente en su casa.

Para el encuentro del sábado, Clarisa convocó a sus amigues músicos. "Todas las personas que van a estar conocieron a mi papá, compartieron distintas instancias con él, y se me ocurrió emprender esta aventura, en una peña que, cuando abrió sus puertas, en 2002, era uno de los pocos lugares donde escuchar folklore y mi viejo se hizo muy habitué, iba siempre solo, con mi mamá, con amigos, conmigo", siguió el relato de la impulsora de esta movida, que tendrá un repertorio folclórico pensado para la ocasión.

El nombre Por los rumbos del Cholo tiene que ver con el homenaje pero también con la recuperación de un legado. "Quisimos hacer un juego de palabras, porque la idea es que sea no solo un recuerdo, sino también el compromiso de seguir su rumbo", dice Clarisa, particularmente cuando se trata de la difusión de la música de raíz criolla. "Mi viejo estaba muy preocupado porque no se le da lugar a nuestra música, porque los grandes medios muchas veces la ningunean o no le dan lugar".

Las anticipadas con descuento se piden al 3415486644 (whatsapp), y lxs artistas que participan son la propia Clarisa (voz), Noelia García (voz), Marco Kofman (guitarra), Marcelo Stenta (guitarra), María Chaumet (voz), Pablo Elizondo (guitarra), Betiana Charny (voz), Maia López (voz), Walter Pinto Galván (percusión y voz), Georgina Moncada (voz), Manuel Manzano (guitarra y coros), Leticia Leiva (voz), Cintia Sposetti (voz), Matías Cribb (voz, charango y guitarra), Coralí Maldonado (voz y bombo), Paula Gastaldi (voz). La gráfica estuvo a cargo de Paola Murias.