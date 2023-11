PASAME LA DATA ► Las jornadas Ekoparty proponen charlas e intercambio de experiencias sobre hackeo, ciberseguridad, tecnología, metaverso e inteligencia artificial, hasta el viernes 3/11, gratis en el CEC ► Mientras que la Universidad Tecnológica Nacional anunció su evento ExpoCarreras, con charlas y stands para conocer su oferta educativa 2024, más oferta de becas y carreras de grado y posgrado, todo el martes 7/11 de 9 a 19 en la sede campus UTN, también gratis.

¿ESTÁS PARA SALIR? ► El quinteto rockero Krupoviesa festejará sus primeros 10 años con toque este viernes 3/11 en La Tangente, desde las 20, con canciones urgentes como pocas, pogo asegurado, apertura a cargo de los lujaninos San Juan y musicalización de Anna Planeta ► El colectivo feminista, solidario y ecologista francés La Peña Guinguette celebrara los cruces culturales francoargentinos con varieté, chacarera y cumbia, el viernes 3/11 en Páramo Cultural, a la gorra ► Y sale la Fiesta Nacional de la Explotación, con stands de comida y shows de Pervitines y Dj Bongo, el viernes 3/11 en el CC Artenpie, Quilmes.



FESTIVALIPSIS ► El Festival Animal Andino reunirá artistas, gestorxs culturales y productorxs de todo el país con inspiración en las culturas de los Andes, e incluirá muestras de ilustración, impresión, fotografía, indumentaria y cerámica, charla sobre industria musical y shows de Mila Farrás, Lisboa, Echega, Tomajök, Solo Juan y más, el viernes 3/11, gratis en el CC Recoleta ► El Festival Rose, "exclusivo para mujeres y disidencias", celebrará el after de la marcha del orgullo LGBTQ+ con juegos, gastronomía, shows y pista de baile, el sábado 4/11 en la Ciudad Cultural Konex.

DE VISITANTE ► Los embajadores del metal sueco In Flames tocarán el miércoles 8/11 en Arena Sur ► Y el dúo británico Royal Blood anunció retorno a Buenos Aires para bancar su disco Back in the Water Below, para el 11/4 del año que viene en C Complejo Art Media ► Y otros que vuelven, aunque no para tocar, son los zarpados vehículos de la franquicia tuerca Monster Jam, con llantas gigantes y promesas de espectacularidad mecánica y saltos récord (16 y 17/12, Estadio Único Diego Maradona, La Plata).

PANTALLAZOS ► La plataforma pública Contar subió los documentales argentinos Existir sin vos: una noche con Charly García, de Alejandro Chomski, y La imperdonable alegría: el caso Octavio Romero, sobre el prefecto que fue hallado muerto en 2011 luego de pedir permiso para casarse con su pareja del mismo sexo.

HACELA SIMPLE ► ¿Estás para escuchar los nuevos temas de Manza (Grandes éxitos), Holms (Emocional), Miscelánea (Calma), Mamelook's (Cuando es de noche y arde), Enez 4R con Luana (Donde nos conocimos), Los Bicis (Disfraz), Agapornis (Si no estás), Chocolate Remix (Ey maricón), Carne (Me quiero (morir)), Valen G (Space Jam), Hemisferio Darwin (Animal disco) y Panther (Rosa)?





