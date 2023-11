La Legislatura porteña votará mañana la suba de las multas actuales que castigan las infracciones cometidas en la Ciudad de Buenos Aires contra el ambiente, la higiene urbana y el espacio público.

La propuesta del Ejecutivo porteño modifica las penas económicas de casi un centenar de conductas contempladas de sanción en el Régimen de Faltas y agrega, como novedad, la posibilidad de realizar "acciones de reparación verde" ante una sanción.

Asimismo, la redacción original del texto que tratarán en la sesión de mañana, cuyo inicio fue acordado a las 10, contiene algunas incorporaciones a la normativa que generaron un rechazo del arco opositor porteño, como la que plantea la creación de una multa a las personas que saquen residuos de los contenedores desplegados en la vía pública.

Fuentes legislativas consultadas por Télam señalaron que existen conversaciones tendientes a retirar este artículo que establece sanciones económicas que superan los 100.000 pesos a quienes manipulen "contenedores o puntos de disposición de residuos sólidos urbanos".

La propuesta, que lleva la firma de la actual ministra de Espacio Público e Higiene Urbana y vicejefa de Gobierno electa, Clara Muzzio; recibió críticas también de cooperativas de recicladores urbanos que pidieron la marcha atrás de la medida durante una reunión con legisladores que se realizó el viernes pasado.

Puntualmente, el proyecto del oficialismo contempla cambios a las infracciones ambientales, de higiene urbana y de daño al espacio público, a las que agrega como sanción la "Obligación de realizar acciones de reparación verde" como "capacitaciones o tareas comunitarias comprometidas en la recomposición, mantenimiento y preservación del ambiente".

Y establece incrementos de las multas "a fin de cubrir los costos en los que incurre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para reparar los daños realizados al cometerse las faltas mencionadas".

Dentro de las subas, la propuesta del Ejecutivo incluyó las que rigen sobre los habitantes que saquen la basura a los contenedores fuera del horario permitido, entre las 19 y las 21, o a quienes no cumplan con la separación en origen de los desechos domiciliarios, llevando la multa a valores que oscilan de los 14.446 a 144.660 pesos.

También eleva de 14.446 a 57.864 pesos a las infracciones a los dueños de animales que transiten por lugares públicos que "no procedan a la limpieza de la materia fecal" de la mascota; y lleva de 43.398 a 216.990 pesos a los vecinos frentistas que laven las aceras en horarios no reglamentarios o no utilicen balde o manguera con dispositivo de corte automático de agua a fin de evitar su derroche.