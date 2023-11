En Unión por la Patria, con los mapas de las provincias pintados y los números de la elección general sobre la mesa, analizan cómo recolectar votos de cara al 19 de noviembre. El candidato oficialista, Sergio Massa, durante los días que lo separan de los comicios viajará al interior para reforzar la campaña en aquellos distritos en los que le podría ir mejor al oficialismo. Este miércoles estuvo en La Pampa y tiene pensado ir el viernes a Mar del Plata. Luego visitará provincias como Córdoba, Mendoza, Catamarca y Salta. Además, seguirá con los anuncios económicos y recolectando apoyos y adhesiones. El pronunciamiento más importante de estos días fue el del partido Socialista, que llamó a votar al ministro frente al peligro que para ellos significaría un gobierno en manos de Javier Milei.

En el comando de campaña hay cierto temor de que la militancia y "el aparato" peronista se relaje por los buenos resultados del 22 y por los errores que a la vista de todos comete día a día la oposición. Evalúan que el pacto Macri - Milei no favorece al libertario y que ese acuerdo sólo alinea al votante duro de JxC que, con o sin pacto, se iba a ir igual con LLA antes de la cena en la casa de Macri de Acassuso. "Vemos que hay mucho votante de JXC enojado con Macri por su nuevo rol de jefe de campaña de Milei porque se dan cuenta que entregó el partido por su posicionamiento personal", dicen y agregan que, por otro lado, "Milei hoy es empleado de Macri y eso también le desagrada a los votantes de LLA".

Recuerdan que el macrismo "tiene copado LLA", y que "no dejan salir" a los dirigentes cercanos a Milei a dar declaraciones por los errores no forzados que cometen cada vez que lo hacen. Esa regla, cuando se rompe, genera estragos. Eso quedó a la vista, por ejemplo, con lo que ocurrió este miércoles cuando la economista libertaria, Diana Mondino, volvió a instalar el tema de la venta de órganos. “De lo que se habló es de ‘mercado de órganos’, que es algo radicalmente distinto a la ‘venta de órganos’”, deslizó. Massa le respondió: "yo no creo en la venta de órganos. No es un mercado más. La vida no tiene precio".

En el oficialismo consideran que por el discurso que siempre tuvo Massa y por la radicalización que siempre caracterizó a Javier Milei, de cara al balotaje es mucho más fácil para UxP ir en busca de votantes huérfanos, esos cuyo candidatos que eligieron en la primera vuelta quedaron afuera. "Podemos pescar en muchas más peceras", dicen y resaltan que "Milei rompió todos los puentes y solo puede ir a buscar al voto duro de Bullrich".

En esa línea, este miércoles el socialismo lanzó un comunicado en el que fueron claros: "el Partido Socialista expresa su rechazo al proyecto de La Libertad Avanza y, dadas las condiciones de la contienda electoral, apoya la candidatura de Sergio Massa”, expresó el partido que conduce Mónica Fein. Antes advirtieron que “está claro que el sentido del voto del pasado 22 de octubre expresó la necesidad de realizar cambios profundos en la administración del país. La sociedad argentina le dijo basta a la inflación y la inseguridad, al deterioro de la educación y la salud, a la falta de transparencia en el manejo de lo público, a la discrecionalidad en la distribución de los recursos".

Y añadieron: "Pero también estamos convencidos de que ninguno de esos flagelos podrán ser superados por quienes proponen la intolerancia, al punto de denominar ‘excremento’ a quien piensa distinto, niegan el rol del Estado en la educación y la salud, en el desarrollo de la ciencia, en el acompañamiento de la producción y el trabajo; quienes niegan el desafío urgente del cambio climático, la violencia machista y los derechos de las disidencias y colectivos vulnerados”.

En Santa Fe Capital el oficialismo debe buscar votos, según lo que muestran los colores de los mapas que miran en el búnker de UxP. El pronunciamiento socialista será clave en ese sentido y fue festejado en el gobierno. En el mapa que manejan en el comando de campaña oficialista se ve con claridad dónde son los lugares a los que Massa deberá ir a buscar votos. Por eso en los próximos días visitará Mar del Plata, Córdoba y Mendoza entre otros. También evaluaron que Massa no pudo capitalizar la totalidad de los votos de Juan Grabois, y por ese motivo el dirigente social dio varias entrevistas esta semana llamando a votar a Massa.

Además de la convocatoria que puedan hacer los distintos partidos, cerca de Massa consideran que es importante tomar puntos clave de las agendas de los candidatos que quedaron en el camino para convocar y llamar la atención de sus votantes, más allá de las fotos o pronunciamientos que hagan los dirigentes. En eso están trabajando.

En La Pampa, Massa se mostró con el gobernador Sergio Ziliotto y reforzó su discurso federal: "La Argentina necesita consolidar su proyecto federal y el único secreto para que exista desarrollo federal es con inversión pública", puntualizó marcando la necesidad de que el 19 de noviembre los pampeanos y pampeanas voten a Unión por la Patria.

En ese tono también fue la reunión que hace unos días sostuvo Massa con el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y los intendentes. "La maquinaria y el aparato no se frena porque gobernadores e intendentes tienen en claro, como nunca, lo que está en juego y saben que con Milei tienen todo para perder por más que hayan ganado en sus distritos", dicen cerca de Massa y recuerdan que Kicillof se los dijo en ese encuentro: "las obras y la inversión se sostienen solo si Massa es Presidente. Por eso no hay que levantar las mesas ni las sombrillas y la campaña termina el 19".