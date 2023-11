Un estudiante secundario de 13 años fue herido de un corte en el cuello y arrojado a un contenedor de residuos por otros tres adolescentes que van a su mismo colegio del partido bonaerense de Berazategui, uno de los cuales envió al resto un audio en el que admitió que su intención era matarlo y dijo que todos deben "lavarse las manos" para no ser descubiertos, informaron este jueves fuentes judiciales y policiales.



"¿Cómo mierda sigue vivo si me encargué de cortarle la yugular?", se escucha decir al supuesto agresor en un audio que envió a los otros adolescentes al enterarse de que la víctima estaba internada en un hospital.



Ese mensaje de Whatsapp fue subido a la red social Instagram en las últimas horas y ahora es analizado por los pesquisas para ser sumado como evidencia a la causa por "tentativa de homicidio" que involucra a tres chicos, dos de 13 años y uno de 14, que por su edad son inimputables.



El ataque, que fue dado a conocer este jueves, ocurrió el lunes último en el horario de salida del establecimiento educativo ubicado en las inmediaciones las calles 10 y 110, de ese partido de la zona sur del conurbano, cuando la víctima fue abordada por sus tres compañeros, con quienes ya había mantenido conflictos dentro del colegio.



De acuerdo con la información suministrada por los voceros, uno de los agresores tenía un cuchillo con el que le produjo al chico un corte a la altura del cuello, tras lo cual entre todos lo arrojaron al interior de un contenedor de residuos.Un vecino que pasó por el lugar encontró al adolescente pidiendo auxilio, por lo que lo asistió y dio aviso a las autoridades.



Los voceros dijeron que el herido fue trasladado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde permanece aún internado y a la espera del alta médica en las próximas horas.



"Gracias a todos los que se preocuparon por mí. Ya estoy bien", publicó la víctima en su cuenta de Instagram.



Por su parte, Leonardo, padre del adolescente, aseguró que su hijo "está mejor" pero que "tiene mucho miedo de que estos chicos vayan a buscarlo al hospital". "La verdad que va a tener una larga recuperación en el sentido psicológico, se está recuperando bien (…) No tiene nombre lo que hicieron, son chicos de su misma división, dos chicos tienen 13 años y este chico puntual tiene 15, es repetidor", sostuvo en diálogo con Canal 9.



Al conocer el hecho, el establecimiento educativo al que concurren tanto la víctima como los agresores difundió un comunicado en el que afirmó que la escuela se encuentra "desarrollando distintas actividades de escucha, contención y acompañamiento a familias y estudiante".



"Las autoridades locales también están presentes y entre todos se garantizan las acciones de cuidado. Se ha solicitado y está presente un móvil policial. Mientras tanto, la Justicia está investigando lo sucedido. Estamos a disposición para lo que necesiten expresar o comentar", añade el texto.



Al respecto, el padre del menor atacado dijo que no cree que la escuela haya ayudado bien al chico que lastimó a su hijo y contó que ese agresor "tenía episodios de ira, golpeaba las cosas, se colgaba de las escaleras, de la ventana y tuvo episodios con una preceptora".



En tanto, Pamela, madre del chico herido, apuntó en declaraciones al canal Crónica TV hacia la escuela e indicó que los directivos "pidieron que no se difunda en las redes sociales" la agresión que había padecido su hijo.



"Me estoy enterando que ellos (por los directivos) subieron a todos los chicos a las aulas y les dijeron que mi hijo (se reserva el nombre de la víctima por ser menor de edad) intentó suicidarse con sobredosis de droga... es un bebé, ¿cómo va a hacer eso?", se preguntó al mujer en medio de un ataque de llanto.



La madre agregó que su hijo tiene "entre 10 y 15 puntos", del corte que le produjeron en el cuello con un vidrio y que a dos de los atacantes "los conozco muy bien" porque eran amigos de la víctima.



Por último, Leonardo manifestó que "nadie pensó de que iba a ser capaz de llegar tan lejos" y agregó que desde que su hijo fue atacado "están saliendo cosas a la luz", como que "tenían una lista con chicos marcados para hacerles lo mismo". "Lo fue a matar, le erró a la yugular, si no hoy lo íbamos a estar velando, en vez de ver cómo se recupera", sentenció.



En las últimas horas, a través de las redes sociales, se difundió un audio de WhatsApp en la que uno de los presuntos agresores se pregunta "cómo sigue vivo" si le cortó la yugular. "Esto es gravísimo, si está en urgencias cagamos. Lo que vamos a tener que hacer es lavarnos las manos entre los tres (…) No puede saber nadie que nosotros estuvimos o fuimos. ¿Cómo mierda sigue vivo si me encargué de cortarle la yugular?", dice.



Luego, se lo escucha pedir a los demás chicos que le digan a otro amigo en común que los encubra "todo lo mayor posible", ya que tienen que defenderlo "hasta la muerte".



La investigación del hecho, caratulado como "tentativa de homicidio", está a cargo del fiscal Federico Weinstein, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil 1 de Berazategui, quien tras el episodio restituyó a los adolescentes involucrados en el ataque a sus padres, ya que por su edad no pueden ser imputados penalmente.