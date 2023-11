Durante la última sesión de la Cámara de Diputados se ventiló y alertó sobre una reunión que había mantenido un sector del radicalismo con el oficialismo para avanzar en un supuesto pacto para la reforma de la Constitución provincial y otros temas de agenda política. Esto generó debate y críticas y obligó al presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Marchioli a ofrecer respuestas públicas.

Fue el diputado radical José Sosa quien expuso en Diputados sobre esta reunión que se llevó a cabo el martes con representantes del Gobierno, encabezados por el vicegobernador Rubén Dusso en la casa del diputado y presidente radical Marchioli.

Con Dusso estuvieron además el ministro de Gobierno Juan Cruz Miranda, el asesor general Nicolás Rosales Matienzo, la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Guerrero y el diputado Gustavo Aguirre.

“Acaban de ganar por el 54% de los votos, no es necesario apurar los tiempos ni actuar con la ansiedad con la que actúa el Gobernador. Él dijo que está hablando con algunos legisladores en una suerte de mesa chica y entre gallos y medianoche arreglar algunas cosas. Eso no sirve y el principal perjudicado es el oficialismo. Tiene que ser institucional y con una convocatoria a los partidos políticos porque hay un principio fundamental para un tema tan importante como la reforma, que es la transparencia”, dijo Sosa.

“Con qué necesidad esto. Yo no me quiero ir de acá sospechado de que hice un acuerdo para que se apruebe la reforma para que me des un lugar en el Fideicomiso minero, como es la propuesta que le hizo el Gobierno a la oposición y que orgánicamente se dijo que no”, concluyó.

Durante la mañana de ayer, la ex diputada y secretaria del Comité Provincia, Paola Bazán, pidió a Marchioli que aclare lo sucedido. Cuando nos enteramos, muchos dirigentes nos hemos preocupado y como somos parte de la Orgánica hemos pedido al presidente del Comité Provincia, que también es legislador, que convoque a una reunión donde se encuentre el pleno del Comité y el bloque de diputados, porque supuestamente de esta reunión no han participado todos. También solicitamos la presencia de todos los sectores de la UCR", expresó en una radio local.

Finalmente, en horas de la mañana y a través de sus redes sociales, Marchioli aclaró: “El martes por la tarde, las principales autoridades partidarias y del bloque de diputados de la UCR, en ejercicio de sus facultades y competencias, recibimos a autoridades provinciales para dialogar sobre los posibles temas que deberían ser sometidos a un proceso de diálogo y construcción de consenso político”.

Posteriormente puntualizó uno a uno los temas que se fueron tratando: “El miércoles tuvimos una reunión del Bloque de diputados donde se informaron los resultados generales y se acordó convocarnos para trabajar con mayor detalle en los posibles temas de Reforma. En el mismo sentido se comunicó al resto de los integrantes del partido sobre la existencia de la reunión, el carácter preliminar y la agenda de una reunión partidaria para el próximo lunes”.

En la reunión con las autoridades del gobierno de la provincia, según Marchioli “hubo grandes coincidencias, como la restitución del Consejo de la Magistratura con las modificaciones que garanticen las competencias de los jueces y fiscales, con revalidas periódicas como sucede en la docencia universitaria cada 5 años, para evaluar el desempeño, antecedentes y actualización de conocimientos, eliminación de las reelecciones indefinidas, representación de las minorías en los Consejos Deliberantes para lograr un estado republicano y promover las limitaciones a los intendentes que cometen abusos y excesos”.

También, “coincidimos en la necesidad de que la gestión del agua de riego y consumo humano tenga rango constitucional, con un modelo similar al de otras provincias áridas que prestan un servicio eficaz y eficiente. Scoincidió en que la Reforma debe incluir la certeza electoral, eliminar la facultad de un domingo de marzo y asignar un periodo para llevar a cabo la elección general de 120 días antes de culminar el mandato, con un sistema electoral moderno que promueva la participación, reduzca las esperas y mejore la transparencia electoral, como lo representa la boleta única”.

Además, explicó que se habló de la necesidad de la representación de la oposición en los organismos de contralor y empresas del Estado, como así también de los fideicomisos mineros para, vigilar, incidir y satisfacer las demandas de participación ciudadana en el destino y transparencia de la renta minera. En este contexto, se consensuó la necesidad de incluir los asuntos indígenas que no están en la constitución actual y las consultas públicas para los proyectos mineros”.

Por último, subrayó que hubo más temas y tantos otros más que quedaron sin abordar. “Para eso, oficialismo y oposición, acordamos confeccionar el listado de temas con el propósito de identificar las coincidencias y trabajar las disidencias para lograr los puntos de encuentro. Todos nos fuimos con expectativas de que estábamos dando inicio a un proceso tan anhelado. Niego, repudio y lamento -nuevamente- las declaraciones mal intencionadas realizadas. Es tan fantasioso como irresponsables las calumnias vertidas hacia todos los que participamos”, concluyó.