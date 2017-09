#DóndeEstáSantiagoMaldonado

Somos el equipo del NO de Página/12. Algunos estamos en la redacción y otros mandamos las notas, fotos y dibujos desde nuestras casas. Queremos saber dónde está Santiago Maldonado. Como los Karavana, que le hicieron una canción (¿Dónde está?). Como otro Santiago, Barrionuevo/Motorizado, que le hizo este dibujo. Y como todos los que le hicieron una marcha que fue reprimida y en la que más de treinta personas resultaron detenidas.

#Festivalitis

El independentista Córdoba Rockea tendrá presentación porteña en Makena y fiesta post show en Club Lucille, con Ekatombe, Ardid e Indio Márquez (7/9). El farolero Lunfardazo honrará la lengua popular con mesas redondas, orquestas juveniles y shows (7 a 9/9, Academia Porteña del Lunfardo, gratis). El orientalista Nishi Fest mostrará animé, cosplay, concurso de dibujo, área gamer, karaoke y mucho merchandising (10/9, Encuentro Club, San Justo). El rockero Chiche Fest juntará a Sapo, Lupus, Simón La Nave, Raise My Kilt y La Chiche Band Jalen (13/9, Makena). El militante Festi Tsunami buscará la habilitación de Casa Unclan con shows de Riel, Limbo Junior, Valle de Muñecas, Los Bluyínes y más (8, 9, 15 y 16/9, Casa Unclan, La Plata). El botonero Argentina Game Show ya tiene entradas en venta (27 a 29/10, Costa Salguero).

#AltaTemporada

Si estás para comedia equina animada, BoJack Horseman soltará su cuarta (8/9, Netflix). Si te va el porno vintage, debutá con The Deuce (10/9, HBO). Si seguís con hype zombie, Fear The Walking Dead reiniciará su tercera (10/9, AMC). Si te van las enfermeras que viajan en el tiempo, ojo con la tercera de Outlander (11/9, Fox Premium). Si te caben los psicópatas autodestructivos, habrá cuarta de You’re the Worst (12/9, Fox Premium). Y si flashás con los clásicos, llegará la vigésimo primera de South Park (13/9, Comedy Central).

#AduanaParalela

El minimalista californiano Terry Riley cerrará su ciclo de clases y conciertos en el CCK (7/9), los intensos paraguayos Flou desprensarán el Auditorio Sur (8/9), la brunette californiana Apollonia pelará house soulero en Crobar (8/9), el boricua Bad Bunny pasará el trap en el Luna Park (9/9) y los sinf-holandeses Focus festejarán sus 50 años en Uniclub (10/9).

#Cursos&Concursos

La estrella pop del periodismo de rock, Simon Reynols, darán una clase magistral sobre “el glam y el anti-glam desde los ‘70 hasta el siglo XXI” el 12/9 en el C.C. San Martín (gratis con inscripción en elculturalsanmartin.org). El concurso de afiches ferneteros de Branca tendrá premios de 35 mil pesos para artistas de 18 a 40 años (arteunico.com.ar, hasta el 18/9). “Atracción por la fealdad” es el curso para comprender tendencias del arte contemporáneo de la Asociación Amigos del Bellas Artes ([email protected]). Y está abierta la convocatoria a la Semana de la Poesía de Avellaneda, que será del 12 al 16/9 ([email protected]).

#CualquieraPuedeGooglear

Una dotación de 40 desarrolladores diseñó videojuegos durante 18 horas a bordo del tren Retiro-Córdoba, en el evento exprés de creación gamer Argentina Train Jam. Click flash. El Jueves Vivo del Liverpool Bar debutará con A-Flote, Old Radio y Watermonkeys (7/9); y el Frescura tendrá edición #56 con Yoli, Tire, Panchita La Pistolera y Desagüe Varela en el Matienzo (7/9). Click ciclodélico. Los hermanos mexicanos Los Polinesios adaptarán su show youtuber al Gran Rex (11/11). Click viral. El 30/8 hubo fusión para The Roxy y La Viola Bar, que ahora son… The Roxy-La Viola Bar; y el local del Pasaje 5 de Julio 444 reabrió con el remanido nombre de STUDIO powered by Quilmes Garage y programó a Indios (7/9) y Juan Ingaramo (8/9). Click GPS. Javier Malosetti 4Tet, Rubén Rada, Emme y Sambara se sumarán a un concierto a beneficio del bajista uruguayo Fede Righi, que debe someterse a una operación de columna (10/9, Santos 4040). Click solidario. Shaman Herrera dará su último show porteño antes de mudarse a la Patagonia: será junto a Los Reyes del Falsete en el Xirgu (7/9). Click vuelva pronto. La Kermese Redonda juntará a ex Patricio Rey como Sergio Dawi, Semilla Bucciarelli (que el 10/9 presentará muestra en Nivangio), Willy Crook, Walter Sidotti, Piojo Abalos y Tito Fargo, más muestras y liturgia ricotera (9/9, C.C. Konex). Click redondo. Maquilladoras, pintura facial y tintura al paso será el gancho de la Glow Color Party (8/9, Niceto Club) y Cae, Amar Azul y El Símbolo sudarán la Bizarren Miusik Party (8/9, El Teatro de Flores). Click, juez.

#Pantallazos

El cuarto festival porteño de cine coreano Han Cine tendrá animaciones, terror, thrillers y comedias con personajes sur y norcoreanos (hasta el 13/9 en Cinemark Palermo) y el avellanedense Festival de CineMigrante proyectará 78 películas de 20 países, y sumará mesas-debate, cyberfeminismo y foco en los Derechos Humanos (13 a 17/9, Edificio Municipal Leonardo Favio, gratis). Además, habrá pantalla para el documental Fela Kuti, Suffering and Smiling (9/9, Museo Etnográfico), y para David Gilmour Live at Pompeii (13/9 en cines Showcase, que el 28/9 tendrán The End of The End, del último concierto de Black Sabbath).

#VideosConCrema

Gaten “Dustin de Stranger Things” Mattarazo protagoniza el nuevo video de Computer Games, Lost Boys Life. Richter sacó clip para Gengis Khan, primer corte de Richteria!. Y Banda de Turistas le puso imágenes a La cosa negra, con filtro psicodélico y pintado a mano.

#LosLibrosDeLaBuena

La proyección en el mapa es el segundo libro de Julia González, redactora del NO, que tendrá presentación con set en vivo de Martín De Bernardi (7/9, Nivangio). Y otro crédito del suple, Fernando Sánchez, sacó Titanes en el hit, la biografía de Los Auténticos Decadentes, vía Editorial Planeta.

#HayTablas

Situación de teatro interactivo, música y estímulos sensoriales para Flotario, de la compañía El Sueño de los Elefantes (10/9, C.C. Konex). Situación de ironía, noticias y once en escena para en El mundo que somos, dirigida por Lisandro Penelas (viernes, Teatro Moscú, a la gorra). Y situación de madre, hija, manipulación y títeres para La casa dada vuelta, de Guadalupe Lombardozzi (sábados, Pan y Arte).