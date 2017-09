Lo nuevo de U2

El grupo irlandés U2 presentó ayer el primer simple de su 14o álbum de estudio, Songs of Experience, que estrenará el próximo diciembre. El lanzamiento de “You’re The Best Thing About Me”, un pegadizo tema con acordes rockeros, sucede a la difusión de “The Blackout”, otro de los temas incluidos en este trabajo, que fue presentado hace unos días atrás con una interpretación en directo. Según la discográfica Universal Music, el disco Songs of Experience se ha concebido como un complemento del lanzamiento en 2014 de Songs Of Innocence. El grupo liderado por Bono actualmente se encuentra realizando el tour The Joshua Tree, una gira que los traerá nuevamente a la Argentina el 10 y 11 de octubre próximos en el Estadio Unico de La Plata.