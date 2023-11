“Es la primavera”, argumentan las señoras cuando alguien se sobrepasa en alcoholes o piropos subidos de tono. Nuestro módico volcán infante se dirime en los callejones alejado de las miradas: ejércitos de piedras y venenitos de los paraísos estallan en las piernas y pican que es un tormento.

Es la primavera, por eso andamos así, alzados en disputas, irguiendo y derrumbando tronos, transpirados y malolientes con imaginarias cabezas de enemigos colgando del morral que huele a pólvora y a flores.

Miramos las nubes con la cabeza puesta en las vías para sentir la máquina cuando se acerca; tocando el pito piafa sobre la curva para asegurarse de que no pisará a nadie, pero recibirá artillería gruesa.

Nos corren perros vagabundos y viejos en bicicleta. Nos amonestan vecinas indignadas y se ríen los muchachones cavernarios desde el fondo de los talleres cuando martirizamos a algún gato.

Estamos como imbéciles, con nuestros amplios pensamientos sobre el cielo abanderado de una luz rosa que emociona y con nuestras pinchilas que buscan lo que ignoran y están inquietas en sus cárceles de algodón fizado. Acabamos por ahí entre las piedras de la marmolería o campeonando bajo la higuera quién termina primero, imaginando las chicas de las calcomanías que están sentadas de costado y sólo dejan entrever un pecho, rubias, extranjeras, fumadoras.

Quito y Fruni me invitan a sus terrazas a un juego teatral: uno hace de Isabel Sarli y los demás les tocan las piernas. Es la representación magra de los filmes que hemos espiado y está prohibido el roce alguno de miembro con miembro; solo el acariciar de nalgas que luego nos abrumará de vergüenza. Pero somos todos cómplices. Se prepara limonada como en las películas yankis y descendemos en esos huecos muertos que suele haber entre casa y casa, amparados por una enamorada del muro y algunos trastos viejos.

Allí nos quedamos, en nuestras islas de cemento, respirando a bocanadas por el calor. El líquido está caliente y eso nos hace correr como animales envenenados buscando dónde desaguar. Regreso con el calzoncillo enmerdado y sucio de tierra. Mi madre no dice nada y le agradezco: ella no entendería. No, no saldré mariconcito, me digo, y le rezo a la Virgen María para que no lo permita. Ella emite desde mi vientre un sonido de niño hilarante y tierno que me reconforta con su comprensión, aunque dudo si no estaré como ella, preñado de Dios por mis pecados o he sido designado para salvar al mundo y todavía lo ignoro.

Los misterios son infinitos. Son truenos y espadas. Diamantes verdaderos y anillos falsos. Son piernas femeninas, agua cayendo de sus polleras, humedeciéndose por nosotros, llorando de placer, gimiendo nuestros nombres, desfalleciendo en los moteles narcotizadas, emergiendo de las duchas sin nada puesto.

Para que me crezca el vello mi padrino aconseja ponerme grasa de carro en la zona del pubis y allí voy yo, conviviendo tres días con ese pegote. Tampoco mi madre dice nada; se ha enterado y no quiere humillarme. Sólo asegura que me crecerán los pelitos como los brotes en la primavera y pregunta por mi novia Claudia, como para asegurarse de que me han de gustar solamente las chicas. En la tienda le suplico compre hilos Tomasito que vienen con cabezas de payasos, pero ella solo adquiere un largo paño con motivos florales. El radioteatro empieza y el ventilador empuja unas telas de araña sobre mi cara. Me río con mi madre; ella asegura que cura las heridas. Elijo un trapo verde para coser sobre él la forma de un pájaro. Dice que por qué no dejo eso y me voy afuera a jugar a la pelota. El acto teatral de mariquita da resultado y me encuentro en un santiamén pegándole duro a una marca roja que establecimos como ángulo extremo del travesaño donde no podrán llegar ni Roma ni Santoro.

-¡Bienvenida primavera! -grita el locutor y sale mi madre a enjugarse el sudor y meter su cabeza bajo la canilla del patio. Tiene lindos pechos y el agua le corre hacia ellos en cascadita.

- ¿Qué mirás? -me dice y se pone seria. -Son con las que te alimenté, hijo -y sale disparada hacia adentro del salón de costura. No tienen nada que envidiarles a las de las chicas de las calcomanías, pero son de mi mamá.

Suena Nicola di Bari. Logro la abstracción, la diferencia, y a la hora de la siesta aquello se torna en un poder inexpugnable, evitando se mezclen los cuerpos en el movimiento del puño cerrado sobre la entrepierna. Evoluciono hacia arriba, hacia el calor de los pájaros muertos de sed y las antenas donde siempre hay un barrilete enganchado desde el otoño pasado, hecho osamenta.

Raúl está silencioso junto a su pajarera: lleva una paloma apretada en su bolsillo y sé que sueña con una mujer. Ya es grande y debería tener una, pero es tonto, con esas camisas abrochadas hasta el cuello que solo usan los olvidados de Dios. Lo dejo y me agacho para recibir en los hombros los hilitos de sol de las chapas perforadas.

-Es la primavera, doña -se oye una voz de hombre que le habla por lo bajo a la Isabel, quien le franquea la puerta.

No duermo, pero entro en un mar de cielo blanco. Veo en sueños el futuro después del 2020: seres horribles fornicando. Nacen patos con dientes, gatos con botas militares, leoncitos dementes. Vampiros millonarios. Atentado a una mujer. País rico en país pobre. Guerra de malos contra malos. Alrededor el aire explota pero me siento al fin lo que siempre quise ser: un hombre solo en lo más alto de la montaña mientras abajo, en los valles artificiales de piedra, silba la siesta de primavera, y presiento que nunca moriré hasta tanto llegue el día que pueda llegar a conocer una mujer. Después me habré de despedir tranquilo, sable en mano, chicharras en el fondo, mi estatua de héroe desnudo en la plaza, poemas de chicas preciosas a mis pies, la patria liberada, la revolución, los aviones enemigos incendiados, el barrio en paz al fin y yo con mi caballo negro hacia las estrellas, hacia la muerte que me habrá de esperar en cualquier encrucijada.

[email protected]