La banda tributo a INXS más destacada del mundo, NEXT, celebra su décimo aniversario en un evento que promete ser inolvidable. La agrupación, conocida por su habilidad para capturar la esencia y el espíritu de INXS, presentará un show que promete ser un viaje emocional a través del vasto catálogo de éxitos del grupo australiano, incluyendo canciones icónicas como «Need You Tonight», «Never Tear Us Apart», «New Sensation» y muchas más. (Hoy, a las 21 hs, en el Complejo Cultural Atlas)