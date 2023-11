ESTAMOS EN OBRA ► Las esperas y los mensajes tejen la coreografía autobiográfica No se llama, de Julia Gómez (viernes a las 20, Movaq) ► Destrozos y espiritismo conjugan la experiencia teatral de terror El juego (inicios), de Francisco Ruiz Bartlett (viernes 3 y domingo 5/11, El Método Kairós) ► Y las batallas de poder de las mujeres con el cuerpo y el linaje arman Matka, de Julieta Rodríguez Grumberg (sábado 4/11, Movaq) ► Además, el Festival Callejón reunirá teatro, danza, música y video-performance, con obras de Mía Miceli, Renata Mármora y Sofía Palomino, entre otrxs, del domingo 5 al sábado 11/11 en Espacio Callejón.

PANTALLAZOS ► El especial Orgullo sin prejuicios de Mubi trae películas premiadas, joyas ocultas y clásicos de culto a cargo de Xavier Dolan, Zaida Carmona, Ira Sachs, Pedro Almodóvar o la argentina Agustina Comedi, con Playback ► El clásico animado South Park estrenó Nuevo evento exclusivo, su nueva película en Paramount+, con las inteligencias artificiales como inspiración.



FESTIVALIPSIS ► La editorial Dobra Robota y el sello y plataforma Drone Celebration invitan al Primavera Noise, un recital de dos jornadas (este sábado 4 en Casa Colombo y el próximo sábado 11/11 en el CC Richards) con históricos europeos y asiáticos del noise y exponentes locales, internacionales y nómades del drone; entre ellos Yan Jun, autor de dos de los libros del catálogo de Dobra que también estará realizando otras actividades ► Además, el Festival del Ingenio tendrá juegos matemáticos, acertijos, rompecabezas, laberinto, inteligencias artificiales, charlas y talleres (3 y 4/11 de 13 a 19, CC de la Ciencia, gratis) y el C-Pibe convocó a una celebración para toda la familia con disfraces terroríficos y show de Los Raviolis (5/11, C Complejo Art Media).



DE VISITANTE ► Uno que debuta: Blanco White, el proyecto del performer inglés Josh Edwards, prepara su primer show en Buenos Aires para el 8/2 en La Trastienda ► Y uno que vuelve: el británico Louis Tomlinson confirmó regreso a la Argentina a bordo de su Faith in the Future World Tour, el 18/5 en el estadio de Vélez.

JOYSTICK DIVISION ► EA Sports metió sólido 1-2 en lanzamientos gamers con WRC (el juego oficial del Campeonato Mundial de Rally) y UFC 5 (de la principal organización de artes marciales mixtas).

¿ESTÁS PARA SALIR? ► Si estás para palabreríos, habrá canciones, poemas, narraciones y fotografías en la muestra colectiva Manos de mujeres, el 4/11 en el CC La Calle Larga, Avellaneda ► Si estás para cumples, Corderos Perdidos celebrará sus 19 años con show e invitados, el sábado 4/11 en El Tanque Cultural ► Y si estás para shows de covers, salen tributos a KISS (con Kiss My Ass, Rose Gun y Xolos, el domingo 5/11 en La Trastienda) y a Pink Floyd (con Pulse presentando The Dark Side and Beyond este viernes 3/11 en la Ciudad Cultural Konex).

HACELA SIMPLE ► Sale octubre, entra noviembre en la factoría de canciones de Faculimón ft Ine Güemes (Tus manos en el piano), Tisu (Amor secreto), Fr4nz (Ready), Dani Ferretti (Más días), Gust Wolo (Espeluznante), Juan ingaramo (Ya borré tu número del celular), Kike Passo (Aquí), Arlequines (Después de vos) y The La Planta x La China (La culpa).





