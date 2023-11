La reedición de Agón, cuaderno a María Adela Agudo, significa una apuesta a una lectura y relectura de poesía de otro tiempo, y lo pienso en término de apuesta porque muchas veces pareceríamos vivir en un presente perpetuo sin historia, ávido constructor de novedades que rápidamente envejecen por la llegada de otras masivas novedades segundos después de un click, de la actualización de un feed. Es por ello, que esta publicación es también una manera de recordar otras miradas sobre el tiempo y la poesía. El problema del tiempo, la perplejidad del tiempo, el infinito remolino del tiempo. Borges en su ensayo Historia de la eternidad, comenta acerca de esta cuestión, acordando con la noción de la física moderna: “Una de las oscuridades, no la más ardua pero no la menos hermosa, es la que nos impide precisar la dirección del tiempo. Que fluye del pasado hacia el porvenir es la creencia común, pero no es más lógica la contraria […]. Ambas son igualmente verosímiles –e igualmente inverificables”.

El trabajo de reedición de Agón, significó adentrarnos en el lenguaje poético de una mujer nacida en La Banda, Santiago del Estero, que vivió y escribió entre 1912 y 1952, en ese discurrir iniciamos un trabajo arduo y difícil. El libro que publicamos es un intento de responder muchas de las inquietantes preguntas que nos surgieron: ¿Cómo reeditar a una poeta que cuando fue editada ya había fallecido? ¿Por qué traer a la memoria a María Adela Agudo? ¿Cómo transformar una edición especial de la revista porteña Agón en un libro de la editorial Mundar? Estos fueron algunos de los muchos interrogantes punzantes que aparecieron cuando comenzamos hacer este libro.

Trabajamos pacientemente, pero con urgencias. No es fácil este trabajo en un mundo como este, en un sistema como este, y mal estaría soslayarlo porque atravesó también nuestro proceso colectivo.

La primera vez que escuché el nombre María Adela Agudo, fue en boca del poeta Leopoldo “Teuco” Castilla, conversábamos por teléfono y él me habló primero de una poeta bandeña, demoró un poco hasta llegar a su nombre. Tuvo que bucear en su memoria alucinando sus versos, poniendo de relieve sus poemas. Yo intenté ayudarlo, pero estaba lejísimo con los salvavidas que arrojaba, en ese medio segundo previo hubo una primera señal, luego lo pronunció y repitió vehemente. “Qué maneras más curiosas de recordar tiene uno, que maneras más curiosas”, pensé. En ese momento yo no sabía qué iba a suceder, quizás el Teuco sí. Quizás él ya lo sabía desde el siglo pasado. Para que no quedaran dudas la mencionó en la contratapa de la antología poética que editamos con Mundar. El conjuro de aquel circunstancial diálogo poético ya se había desencadenado con su correntada curiosa. Ahí arrancó la idea del libro, hoy, tres años después, en la contratapa de la reedición, Castilla nuevamente escribe y no escribe el final, escribe un nuevo principio.

Agón, es el nombre de este libro, pero era originalmente el nombre de una revista de estudio de filosofía y literatura de la ciudad de Buenos Aires. Por esas casualidades o causalidades el nombre tiene ya su peso cuando se alude a su obra, y se impone. Agón, es una palabra en griego antiguo que significa contienda, malestar nocturno o pesadilla. En su etimología alude a cómo los griegos rivalizaban en todas las facetas de su vida. Agón, como la lucha literaria entre el poeta nuevo y su precursor, el poeta y los críticos y, por último, el nuevo lector. Agón, que nos proponemos abrir y postular, desde la metamorfosis de la revista a un libro, y con el desafío que esto implica. Y con la re significación que casualmente adquiere el nombre de la revista que prexistía a su muerte.

La poesía no necesita que nadie la desentierre, anda aleteando en el camino, y va migrando en el territorio de los cuerpos, a veces sólo se está yendo y otras veces sólo viene regresando, a contrapelo, a contraolvido. Todo el firmamento en sus alas, cuando la palabra se invoca en el momento justo y uno comienza también la ventura de aquel vuelo.

Hoy podríamos decir que son menos las preguntas, y este libro contiene muchas respuestas que fuimos construyendo, ahora sólo un poco menos provisorias. Es cierto que estas no son las primeras respuestas que se nos ocurrieron, porque aun habiendo podido ser las primeras, ninguna fue inmediata y certera. Salvo nuestra unánime intención de publicarla, de traerla a la memoria.

En las lecturas, y re lecturas fuimos entrando cada vez más a su mundo, a su historia, y así fuimos acercándonos a María Adela, para poder palparla con otra confianza, con otra familiaridad, y ya más cercanos empezamos a esbozar las primeras tareas, de un gran equipo, Fiorella Paoletti, Eloisa Auatt, Soledad Martinez Zuccardi, Felix Demasi, Anibal Costilla, Leopoldo Castilla, Pablo Tasso, Francisco Miranda, amigos y amigas que leyeron y releyeron. Imprimir y revisar y volver a revisar, nada quita que se nos haya escapado aún hoy detalles, pero no el horizonte. Pero no María Adela Agudo. Que, si bien no estuvo presente marcando el ritmo del trabajo, lo hizo en su ausencia, lo hizo en el silencio, omnipresente en nuestro desvelo. María Adela Agudo, “Tu tiempo es ahora una Mariposa”. Nos hemos aferrado a tus palabras para seguir vaya a saber qué camino. Gracias por darnos tu permiso sin haberlo dado, por consentirnos afanosamente en nuestro deseo de re descubrirte.

Hay algo maravilloso que dice Andruetto: “Mariposa y Paisana, su poesía -casi secreta-regresa”, siento que es así, desde el fondo del tiempo, aletean sus versos, cumpliendo sus jóvenes 110 años, y demostrándonos que el tiempo está después, y que los sueños del futuro están muchas veces en palabras que fueron dispuestas hace largos años atrás.

Releyendo Cartas a Nicandro me topé con estas palabras de María Adela Agudo, que bien podrían haber sido una carta al año 3000 y no a Nicandro. "La única forma de vencer la muerte es crear, realizar el deber amar, amar a los otros y amarnos a (sí) nosotros mismos para poder realizar el amor cósmico", pues de esta materia se hizo todo este trabajo editorial.