Michetti quedó a cargo del área

El Gobierno creó la Agencia Nacional de Discapacidad, un ente autárquico que funcionará en el ámbito de la Secretaría General de Presidencia, bajo el control de la vicepresidenta Gabriela Michetti, y se ocupará de las políticas destinadas a esa franja de la población y de otorgar las pensiones por invalidez, de acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial. La abogada de Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Varina Suleiman, dijo a este diario que aún no tuvieron tiempo de evaluar qué importancia tiene el nuevo ente pero, adelantó, que “es un hecho positivo que se saque del ámbito del Ministerio de Desarrollo Social que no tiene un enfoque de derechos humanos sino una visión de indigencia sobre la discapacidad”. Además, señaló que “las personas con discapacidad tienen que ser partícipes de las decisiones, tal como lo establece la Convención que protege sus derechos, y no nos convocaron. La autarquía está bien pero habrá que ver con qué presupuesto, también hay que ver que pasa con el impuesto al cheque que tiene como destino las personas con discapacidad”.

A través del decreto 698/17, el Ejecutivo informó que el nuevo organismo “tendrá a su cargo el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad, la elaboración y ejecución de acciones tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad”.

De esta forma, el ente asumirá las funciones que hasta ahora desempeñaba la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis) y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales.

En los fundamentos de la medida, se afirma la necesidad de “centralizar en un único organismo especializado todas las cuestiones vinculadas a las personas en situación de discapacidad, en un marco de accesibilidad universal, autonomía e igualdad de oportunidades”.