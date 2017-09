Peque volvió y ya se va

Diego Schwartzman (33 del ranking ATP), que el miércoles quedó eliminado en los cuartos de final del US Open, destacó que “fueron dos grandes semanas”. “Cuando vi el cuadro me tuve mucha confianza al menos para llegar hasta Cilic (7). Jugué bien, gané ese partido y contra (el francés Lucas) Pouille en octavos sentí molestias físicas, pero ya estoy bien. Había muchos argentinos en Nueva York y eso estuvo bueno porque me alentaban bastante”, contó Schwartzman, de 25 años, al llegar al aeropuerto de Ezeiza. “El viernes a la tarde me voy a Kazajistán”, comentó el porteño, primer singlista del equipo argentino de Copa Davis que jugará el repechaje.