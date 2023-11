Los 40 años de Clics Modernos, una de las obras cumbre de Charly García mereció un homenaje especial en Nueva York: la esquina de Walker Street y Cortlandt Alley, donde se tomó la foto de la portada del disco, pasó a llamarse "Charly García Corner". El baterista y bandoneonista Fernando Samalea, quien participó el lunes del acto público y musical, señaló que el tributo "fue algo hermosísimo, inolvidable, realmente histórico. Charly se merece todo".



Con el respaldo del Consulado argentino y de la alcaldía de Nueva York tomó forma el impulso de Mariano Cabrera, actor y director argentino residente en la Gran Manzana. Allí se desarrolló un mini-concierto a cargo del grupo integrado por Samalea, el bajista y tecladista Fabián Von Quintiero, la cantante Hilda Lizarazu, el tecladista Alfi Martins y los chilenos Kiuge Hayashida en guitarra y Toño Silva en batería, todos integrantes de distintas bandas de García, y al que se sumó y también cantó Josi García Moreno, hermana del artista.



"Charly es metafísico y quien ha generado esto. Llegando no solamente a cautivar el almita de infinidad de latinoamericanos, sino a ser celebrado por la propia alcaldía de Nueva York", destacó Samalea. El compositor e instrumentista consideró que la actividad neoyorquina "mostró el agradecimiento inmenso que todos sentimos por Charly, que realmente transformó nuestras vidas y nos llevó a pasear por las mejores fantasías con sus canciones y sus letras".



"Él tiene ese componente mágico, esa personalidad única que hace que todos siempre hayamos estado cautivados proyecto tras proyecto y por cómo fue reinventándose a sí mismo en este caso su reinvención maravillosa de la mano de Clics Modernos", repasó. "Fue alucinante celebrar ese disco que uno ha conocido como público: terminé en ese mismo lugar teniendo esa posibilidad de recrear esas canciones bellísimas junto a mis compañeros. Aunque sea obvio y cursi decirlo, nos lo guardaremos para siempre porque nos sorprendió."

En el show se escucharon versiones de piezas emblemáticas de la placa como "No soy un extraño", "Ojos de videotape" y "Los dinosaurios", pero, además, hubo interpretaciones de "Fanky", "Buscando un símbolo de paz" y "Rap del exilio". En un video subido a la cuenta oficial de X de la Cancillería Argentina, se ve al grupo y a la nutrida concurrencia compartiendo una versión de la canción "De mí", que García grabó en Filosofía barata y zapatos de goma (1990) y que coronó otra visita al universo del mentor de Sui Generis, ya que ese pasaje comenzó con "Inconsciente colectivo" (de Yendo de la cama al living, de 1982).



El mensaje de Charly

El homenajeado, en tanto, se manifestó "honrado" de que una esquina de la ciudad de Nueva York haya sido bautizada con su nombre. "Me siento honrado por la invitación y por que me hayan elegido para que una esquina lleve mi nombre. No conozco muchos artistas de fama mundial a las que les haya sucedido esto nada menos que en una ciudad como Nueva York, una metrópoli tan importante para mí y donde solo ahí se podía lograr el sonido de Clics Modernos", escribió el astro del rock argentino en una carta enviada el cónsul argentino, Santiago Villalba.

Y remata con una humorada muy de su estilo: "Estoy feliz. Emocionado. No veo la hora de decirle a un taxista: Déjeme acá, en Walker St... y yo". Finalmente, Charly extendió su agradecimiento "a todos los que lograron esto".