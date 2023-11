Naranjo esquina es un mar de especulaciones ruinosas y baratas (p. 91).

¿Es posible significar sobre la nada? O mejor aún, ¿cómo actualizamos la memoria sobre aquello que no está, lo que no existe, lo que representa un indecible? Naranjo esquina, el nuevo libro de Fabián Soberón invita a recorrer diferentes historias que se ven entrecruzadas por una criminalidad persistente, asfixiante, aunque olvidable, tan cotidiana que pierde todo sesgo de delito. Quizás por ello sería arriesgado encorsetarlo con una lectura en clave policial. No hay pretensión de justicia, ni delaciones, ni escapes. El aroma de un silencio cómplice, tan natural como corrosivo, nos envuelve escena tras escena.

Augusto Rodríguez es un periodista que retorna a su pueblo buscando descubrir un fragmento del pasado y encuentra la nada como huella predominante. Entonces, la nada, en tanto signo, se torna en una recurrencia que anuncia, desde la ausencia, relatos que se fueron sublimando en las negaciones pueblerinas, tan ataviadas del pánico ante lo infame que le ceden la gobernabilidad al susurro. Hay un brazo que falta, un cuerpo sin ropa, un hombre que no muere, un ángel que no es hombre, un fantasma suicida que goza de la muerte, una mujer que pierde la cordura, seres que no son lo que debieran ser.

La disolución de los roles de género, la sexualidad reprimida y las traiciones dinamizan el ritmo de un lugar que fagocita los acontecimientos inexplicables, ya sea por su imposibilidad de ser comprendidos, por su desvanecimiento inenarrable o porque no debieran ser puestos en palabras. Cuerpo, silencio y verbo se disputan los espacios en el lejano pueblo de la infancia. Las ausencias son las migajas para un protagonista heideggeriano que está arrojado hacia el vacío, intentando asirse de una muerte para comprender los embates de la vida. Si intentáramos calar en el pensamiento del cineasta, podríamos pensar que Augusto Rodríguez hace las veces de un continuista que va hilvanando los retazos de las voces calladas de Naranjo esquina para (re) construir, desde su propia búsqueda, la identidad de un pueblo espectral, casi inexistente.

No, Naranjo esquina no sería un policial. Acaso es la metonimia de un crimen perfecto, aquel que triunfa por el olvido, la injusticia y la impunidad sostenida en los silencios de las violencias que nos fragmentan y, a la vez, nos constituyen como seres atrapados en el tiempo, un tiempo que, si se prolonga en monotonía, desvanece lentamente la potencia de las cosas.

Naranjo esquina, de Fabián Soberón. Cuentos. Fondo Editorial Aconquija. Mayo 2023.