Pablo Olivares, encargado de la transición económica del futuro gobierno provincial, brindó detalles de los números con los que se encontrará la próxima gestión. En conferencia de prensa, el dirigente adelantó que recibirán una provincia con un déficit que para fin de año oscilará entre los 160 mil y los 200 mil millones de pesos. Y si bien aseguró que la intención no es generar un alerta, consideró que la administración financiera “tendrá que ser con una mirada de día a día”. En tanto, el gobernador Omar Perotti respondió las declaraciones señalando que se trata de un “déficit coyuntural” en Santa Fe. “Hay una estructura muy superior y mucho mejor a la que hemos recibido”, aseguró.

La semana pasada, al regreso de su misión por Estados Unidos, el gobernador electo Maximiliano Pullaro manifestó su preocupación por la situación económica con la que deberá asumir en diciembre. Este martes, Pablo Olivares, quien se perfila para asumir como su futuro ministro de Economía, dio algunas precisiones sobre el panorama económico, advirtiendo “una dinámica financiera desequilibrada” en la actual gestión.

Traducido a números, Olivares adelantó que para fin de año estiman un déficit económico que oscilará entre los 160 mil y los 200 mil millones de pesos, algo que dependerá de cuál sea la inflación de los últimos dos meses. Para el economista, la provincia se encontrará con que “los compromisos a afrontar en el corto plazo sean mayores a la posición de caja”, al finalizar el año. “Esto nos implica dos cosas: que el 2024 estará comenzando con una trayectoria que viene del año anterior, de desequilibrio presupuestario en términos mensuales; y por otro lado, que la administración financiera tendrá que ser con una mirada de día a día”, detalló.

En la misma línea, el dirigente manifestó que no habrá “excedentes adicionales” de recursos para comenzar la nueva gestión. No obstante, aseguró que la idea no es plantar alguna alerta por la situación, y descartó que esté en los planes tomar algún tipo de deuda para hacer frente a los gastos corrientes. “Cuando se plantea financiamiento, es fundamentalmente para el programa de gasto de capital, principalmente la realización de obras”, sostuvo.

“No queremos calificar la situación, sino describir. Y en este caso, eso significa plantear que la posición de caja al finalizar diciembre va a estar por debajo de los compromisos de corto plazo, lo que va a significar una necesidad de gestionar día a día para ir cumpliéndolos”, resumió el economista. Y agregó: “Por eso, no se va a contar con excedentes a los cuales uno pueda contar con una previsión a largo plazo”.

Respecto a las negociaciones paritarias, Olivares señaló que “tendrán su dinámica” al igual que todos los años y evitó pronunciarse sobre la utilización de la cláusula gatillo durante su gestión, una herramienta útil para los gremios en un contexto de alta inflación mensual: “Cada ámbito paritario define cuál es el mecanismo que considera más apropiado. Anteponer un criterio a ese ámbito que es autónomo, no es prudente”.

En ese marco, el futuro ministro no desconoció que la situación de la provincia se encuentra afectada de lleno por el impacto de la sequía, a lo que se le suma una macroeconomía muy golpeada. Además, recordó que para fin de año también se sentirá el impacto de las “reducciones tributarias” a partir de medidas tomadas a nivel nacional, que tendrán consecuencias durante el 2024.

Por último, Olivares se refirió a los pases a planta permanente y advirtió que, a mediados de este año, la provincia registraba “unos 8 mil cargos más” que al comenzar la gestión. “En julio todavía no había impactado el grueso del proceso de pase a planta permanente, por lo cual estimamos que el número va a ser superior”, señaló.

La respuesta de Perotti

Este martes, el gobernador Omar Perotti mantuvo una agenda apretada, participando de distintos actos públicos en el marco del arribo a la provincia del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y su par de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Consultado por la prensa, el mandatario respondió a los dichos de Olivares, poniendo un manto de calma sobre el contexto económico y relativizando algunas de las inquietudes planteadas por el futuro funcionario.

En ese sentido, Perotti recordó que el contexto económico adverso siempre fue público y que se venía planteando desde el inicio del período legislativo. “En mayo nosotros ya decíamos que habíamos tenido un primer trimestre con déficit”, expresó y agregó: “Estamos convencidos de que cualquier instancia de déficit que pueda darse, tiene una cuestión coyuntural. Pero hay una estructura de la provincia de Santa Fe, muy superior y mucho mejor a la que hemos recibido”.

Por último, consideró que el déficit “tiene que tener la comparación con las posibilidades que tiene la provincia” y adelantó que, después del pago de sueldos de noviembre, habrá un panorama más claro de la evolución de los números finales con los que se trabajará el presupuesto. Algo que, ratificó, se hará “de forma conjunta, como nos hemos comprometido”.