La Football Association (FA) inglesa anunció este martes la decisión de no sancionar a Alejandro Garnacho, de Manchester United, quien era investigado por posible racismo a raíz de un posteo que realizó en sus redes sociales dedicado a su compañero André Onana.



La polémica se generó luego del penal que el arquero del Manchester United atajó sobre la hora, en el triunfo 1-0 frente al Copenhagen, por la Champions League. Tras el encuentro, el delantero nacionalizado argentino compartió en su cuenta de Instagram una foto abrazado al camerunés, acompañada por dos emojis de gorila.



Al viralizarse la publicación, que finalmente Garnacho debió eliminar, la FA decidió abrir un expediente disciplinario y comenzó a investigar el hecho por posible caso de racismo. Sin embargo, luego de escuchar el descargo del futbolista, la entidad anunció que el delantero no será sancionado.



"Hemos concluido una investigación relacionada con una publicación reciente de Alejandro Garnacho en redes sociales", adelantó un portavoz de la FA.



"Buscamos las observaciones del jugador como parte de nuestra investigación y explicó que su intención con el uso de dos gorilas era resaltar la fuerza y poder de sus compañeros, específicamente André Onana y Harry Maguire, luego del gran papel que tuvieron en la victoria del Manchester United contra el FC Copenhague. Estamos satisfechos con la explicación de Alejandro Garnacho y el contexto dado, por lo que no aplicaremos procesos disciplinarios en esta ocasión", agregó.



De cualquier manera, la entidad advirtió al delantero del Manchester United: "Hemos recordado al jugador sus responsabilidades respecto de las publicaciones en redes sociales y el uso de emojis en particular, que pueden ser interpretados de diferentes maneras".