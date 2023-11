“Soy lo que digo… y hago”. La vía más común por medio de la cual alguien consulta es cuando irrumpe la angustia o el síntoma falla y se manifiesta en su cara-goce como aquello de lo que se sufre. Lo que se manifiesta como algo que logran decir explícitamente, pero no pueden determinar cuál es el goce (sufrimiento) implicado allí, lo que suele llevar un tiempo de trabajo hasta poder despejarlo. Esta modalidad hoy tiene una peculiaridad: recubre un síntoma mudo. Frente a tanto mutismo, nos encontramos con el peso enorme de los actos, de la pura impulsividad, de consumos y angustia que rebasan los cuerpos, el goce -adictivo- protagoniza las escenas.

Con Freud, sabemos que el carácter es una formación refractaria al análisis, puesto que no está articulado a un síntoma ni a la sublimación, sino a aquello que no se deja interpretar. Se trataría de sujetos que se consideran una excepción y se presentan de un modo muy particular: detentan un exceso de saber, de control y poder, por lo que el rechazo a la posición subjetiva es muy notorio ya desde las primeras entrevistas. Hay una fijeza en ciertas ideas que traen, como “modos de ser, de auto percibirse” nominándose en dogmas de vida incuestionables. Se impone aquí un trabajo en investigación, que se inicia como pregunta. Lacan, en el complejo del destete, desarrolla el trauma que puede provocar dicho complejo en las fijaciones libidinales, o el refuerzo de ciertas zonas erógenas como los labios que, al operar -o no- la represión, tendremos “grandes chupeteadores, gustadores de besos, o tendrán motivación para beber y fumar”. Este complejo ¿es el germen del carácter cuando alguien se presenta como “soy así...soy alcohólico, soy anoréxica, soy adicto”? El carácter, donde los sujetos se creen lo que son, sostenidos por los llamados “delirios de identidad”.

Al respecto, Cristiane Alberti, Presidenta de la AMP, en su conferencia de Apertura del ENAPOL, resaltaba que: “(…) estamos ante la era del soy lo que digo, que deja poco margen a las sutilezas”, en una maniobra donde los sujetos se equiparan a lo que sienten, ostentando una creencia transparente e intocable de lo que dan a ver, reforzando el rechazo más crudo al inconsciente”.

Estas reflexiones interesan al TyA: la era del “soy toxicómano” donde los sujetos se definen por lo que hacen y por el saber -casi intocable- en torno a su consumo. Es una modalidad de la época que arma el empuje al goce, es decir, el empuje “al soy lo que digo…o hago” “Soy alcohólico, jugador, adicto...” Es otra forma de presentación del Uno solo, y lleva consigo una fórmula de identidad, de delirio de identidad, formando parte del “carácter”, donde no hay algo que le haga enigma en esa identidad. Solo cuando esa pasión en exceso genera a veces malestar o un extravío de sí mismo, podría alguien consultar a un analista cuyo requisito fundamental será la docilidad para poder operar en este contexto.

