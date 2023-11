La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) llamó a votar “por más industria nacional y trabajo”, manifestando su apoyo explícito al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa. En un documento público, que pudieron entregar en mano al ministro de Economía en su visita por la provincia, los industriales santafesinos llamaron “a reflexionar sobre la importancia de la industria nacional”. Walter Andreozzi, dirigente de la entidad, consideró que el país se encuentra ante “una elección crítica” donde uno solo de los candidatos mantiene diálogo y trabaja en propuestas para el sector. “Cuando se vuelve a hablar de una apertura indiscriminada, se ponen en riesgo las posibilidades futuras del desarrollo industrial”, manifestó en declaraciones a Rosario/12, cuestionando la postura del espacio libertario.

De campaña rumbo al balotaje del próximo 19 de noviembre, Sergio Massa visitó la provincia de Santa Fe con una agenda cargada de actos y reuniones. Una de ellas tuvo lugar el día martes en el Parque Industrial de Sauce Viejo, donde encabezó un encuentro con trabajadores y empresarios del sector productivo. En ese marco, la Fisfe hizo público su apoyo a través de un documento, que también entregaron en manos al propio Massa. Allí manifestaron su posición en favor de “una formulación política industrial que propenda al desarrollo nacional con inclusión social ascendente”.

Tras la publicación del comunicado, Andreozzi evaluó que la Argentina se encuentra en la antesala de “una elección crítica y extraordinaria” que se resolverá en el balotaje. “Llegaron dos candidatos con modelos absolutamente contrapuestos. Y solo uno es el que le habla a la industria, tratando de gestionar sus múltiples problemas y pensando en un futuro donde se priorice una macroeconomía ordenada para los empresarios industriales”, evaluó en diálogo con este medio.

En ese sentido, destacó la reunión de Massa con el sector y la apertura para escuchar los problemas de la industria, algo que no encontraron del lado de La Libertad Avanza. “Enfrente hay un candidato que no habla del sector industrial, y que tampoco acepta las invitaciones a dialogar”, expresó. El dirigente aclaró que, con intenciones de “respetar la pluralidad ideológica” del rubro, hubo invitaciones para ambos candidatos. “Desde el sector de Milei no hubo respuestas, sino algunos allegados que anticiparon que de ninguna manera iba a participar de una reunión”, comentó.

Para Andreozzi hay una “ausencia de propuestas” relacionadas a la industria por parte de Javier Milei, que generan incertidumbre en el sector. “Lo poco que conocemos claramente es preocupante para la industria nacional”, expresó y agregó: “Cuando se vuelve a hablar de una apertura indiscriminada, se ponen en riesgo las posibilidades futuras del desarrollo industrial. Y, en consecuencia, la desaparición de cientos de pymes como sucedió también durante el período de gobierno anterior”.

No obstante, el referente industrial también dejó en claro que el acompañamiento a Massa no es “a libro cerrado”, remarcando que el rubro atraviesa distintos problemas que deben resolverse en una eventual gestión del candidato peronista. Entre ellos, la falta de divisas y las autorizaciones que necesita la industria argentina para poder importar los insumos necesarios, con el objetivo de desarrollarse y finalizar su proceso productivo en el plano local.

“Este es un tema que se viene gestionando desde hace más de un año, cuando asumió Sergio Massa en el Ministerio de Economía, con una mesa en conjunto con la Unión Industrial Argentina (UIA). Y si bien es una gestión complicada, se fueron solucionando los distintos problemas que se presentaron. Hoy el inconveniente central lo tenemos con las dificultades para pagar en el exterior. Venimos de años de endeudamiento externo, sumado a la sequía del último tiempo que le impidió al país contar con un importante flujo de dólares. Eso provoca esa restricción que hace que se tengan que administrar diariamente la crisis”, evaluó.

Sin embargo, Andreozzi destacó el esfuerzo de todo el sector industrial, y fundamentalmente de las pymes, que ante el panorama adverso y la caída de la actividad, sostuvieron los puestos de trabajo. “El esfuerzo fue enorme y no hay despidos masivos. El industrial reordena sus horarios, adelanta vacaciones, genera espacios de capacitación interna pagando el mismo salario, pero de ninguna manera acude al telegrama fácil. Yo creo que ese es un esfuerzo y una confianza en que, una vez resuelto el tema electoral y los efectos negativos de la sequía, en Argentina están las posibilidades de volver a crecer”, finalizó.