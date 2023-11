Los Radicales Federales Unidos de Santa Fe, encabezados por el ex Diputado Provincial Mario Ibaldi, le dieron la bienvenida a la ciudad de Rosario, en un calido encuentro realizado en el emblematico Bar el Cairo, al actor, dirigente y ex Senador Nacional Nito Artaza. El ex senador apuntó contra Javier Milei y destacó el rol de “Radicales con Massa”, para impulsar como unico voto valido de cara al Ballotage que definira un nuevo presidente para Argentina, el proximo 19 de noviembre. “Alguien que insulta a un partido como el radicalismo y a sus dirigentes o se defiende en el debate con las mismas palabras que utilizó Masera o Videla en en el juicio a la junta, yo creo que es una es un riesgo de convivencia democrática”, destacó Artaza.

“Como radicales no podemos tener una postura neutral”, dijo Artaza. Haciendo referencia al libertario, Javier Milei, dijo que fue un insultador permanente del partido y de Alfonsín”. Artaza remarcó que no pueden plantear la antinomia radical y peronismo, ya que es algo que “terminó hace 60 años”.

Por último, el ex legislador nacional también reprochó el comportamiento del ex presidente Mauricio Macri y el apoyo que junto a Patria Bullrich le otorgaron al candidato de LLA. “Es una irresponsabilidad lo de Mauricio, él es un hombre de Estado y sabe que las propuestas de Milei no se pueden hacer”.