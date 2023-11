La líneas de ferrocarriles Sarmiento y Roca reanudaron su servicio completo luego de demoras y cancelaciones tras recibir amenazas de bomba en la terminal de Once y en Ezeiza, informó la empresa Trenes Argentinos.



El servicio de la línea de ferrocarriles Sarmiento, que funcionó esta mañana con demoras debido a que se recibieron amenazas de bomba en la terminal de Once, reanudó su servicio pasadas las 10, al igual que el ramal a Ezeiza de la línea Roca, tras "falsa amenaza de bomba".



A raíz de esta situación, el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, se reunió este miércoles con sectores sindicales del transporte ferroviario y automotor para abordar la preocupación que generaron la intimidación y amenazas de bomba anónimas.



Según fuentes de la investigación, todo se inició con dos llamados originados en el mismo número de teléfono, desde el que alertaron sobre artefactos explosivos en las terminales de Once, del Ferrocarril Sarmiento; y en el trasbordo con la estación de subtes de Retiro, del Ferrocarril Mitre, informó la Policía Federal Argentina (PFA).



Tras las amenazas intervinieron efectivos de la PFA y del Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad, por lo que móviles de las comunas 1 y 3 de la fuerza porteña realizaron un perímetro externo en ambas estaciones de CABA, para organizar el procedimiento.



Además, el servicio del ramal a Ezeiza de la línea Roca estuvo esta mañana limitado entre las estaciones Constitución y Monte Grande también por una amenaza de bomba en la estación Ezeiza, hasta que se estableció que se trató también de una "falsa amenaza".



Al respecto, el presidente de Trenes Argentinos y de Trenes Argentinos Infraestructura, Martín Marinucci, dijo: "Hubo una comunicación indicando la amenaza sobre un andén, por lo cual inmediatamente se activó el protocolo de denuncia de protección de la zona, de no utilización de ese andén".



Luego de reanudado el servicio, Giuliano convocó al secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia; el secretario general del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, Omar Maturano; y el titular de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), Roberto Fernández.



Durante el encuentro, funcionario y sindicalistas manifestaron la preocupación provocada por estas acciones violentas, justamente en el marco previo de las elecciones presidenciales.



El ministro dijo que "hoy sufrimos amenazas de bomba en los trenes metropolitanos. Están recurriendo a viejas prácticas utilizadas para interrumpir el servicio y dejar a pie a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, estudiantes, jubilados, gente que necesita ir al médico o a ver a su familia y necesitan moverse. Están buscando generar malestar y caos y es una provocación que no vamos a permitir. Vamos a encontrar a los responsables y llegar hasta las últimas consecuencias".



Y continuó: "Hoy amanecimos con estas amenazas que nos hacen recordar a los tiempos más oscuros, intentando generar un clima de miedo, y acompañada con una campaña basada en noticias falsas en Internet que busca confundir a la población. Nos vamos a presentar en la justicia desde el Ministerio para que se conozca a los responsables de generar este clima".



En la misma línea, los representantes de los sectores sindicales presentes coincidieron en la preocupación y le plantearon al ministro Giuliano la necesidad de que se esclarezca el asunto.