Juan Monteverde, excandidato a intendente de Rosario, junto al ministro de Transporte, Diego Giuliano, presentaron a la empresa china Railway Construction la propuesta para el diseño del metro para Rosario. “El camino será largo, pero las cosas importantes siempre empiezan un día”, se entusiasmó Monteverde, quien propuso en campaña el proyecto del metro rosarino.

“En la campaña dije que había un proyecto que nos podía ayudar no solo a resolver los grandes problemas que tenemos, como el transporte y la seguridad, sino que además nos iba a permitir dar un salto al futuro: traer trabajo, desarrollo e inversión. Y poner a Rosario al nivel de las grandes ciudades del mundo. Ese proyecto es el metro y hoy empezamos el camino para poder hacerlo realidad. Junto con la nación le presentamos a la empresa Railway Construction la propuesta para el diseño del metro para Rosario y estamos muy contentos y orgullosos de cumplir con lo que decimos. El camino será largo, pero las cosas importantes siempre empiezan un día”, señaló Monteverde.





“Por muy poquito no ganamos las elecciones, pero dije que no me iba a ir a mi casa a esperar que pasen 4 años, las soluciones para Rosario tienen que llegar ahora porque nuestra gente no puede esperar más. Por eso hace unos meses me reuní con Sergio Massa y firmamos un compromiso con 5 puntos para la pacificación y el desarrollo de la ciudad. El metro es uno de esos y hoy ya lo estamos poniendo en marcha”, agregó.

“Luego de la reunión que mantuvimos junto al ministro de Transporte de la Nación y Railway Construction, comienza el trabajo de diseñar los posibles recorridos, la cantidad de líneas, el lugar de las estaciones y definir en qué tramos el metro puede ser en altura, en cuáles a nivel de superficie y en dónde soterrado. Para de esta manera poder presupuestar la inversión y avanzar en los modos de financiamiento y explotación del sistema”, explicó.



“Rosario puede cambiar para siempre con el metro. Puede ser el proyecto que nos empiece a sacar de las crisis que vivimos y nos lleve al futuro que queremos. Para eso voy a trabajar las 24 horas del día durante los próximos 4 años. Si Sergio Massa gana las elecciones, este sueño estará más cerca que nunca. Este es mi compromiso para hacer la Rosario que nos merecemos, desde donde me toque estar”, concluyó Monteverde.