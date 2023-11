ORGULLO Y DEMOCRACIA

Por Leonor Cruz, secretaria de Género y diversidades CTA autónoma.

Es clave poner la voz y el cuerpo, más que nunca, en estos momentos tan decisivos para el futuro de nuestro país. Una de nuestras consignas por estos días es “orgullo es democracia, a las derechas Nunca Más”, porque consideramos que en estas elecciones lo que se está poniendo en riesgo en la Argentina es la democracia, aún con todas las deudas que mantiene el sistema. Hoy vemos el avance de una derecha fascista que pretende gobernar el país negando a nuestros 30 mil desaparecidos, mediante una plataforma de gobierno que busca destruir los derechos conquistados, destilando odio, imponiéndose mediante el miedo y la desesperanza, atacando a los colectivos de la diversidad. Ante eso, la marcha del sábado pasado fue realmente trascendente para nosotres, como Central y como integrantes del movimiento feminista y las diversidades, demostrando unidad para advertirle a las derechas que, si avanzan, nos van a encontrar en las calles defendiendo cada derecho conquistado y luchando por todo lo que falta conquistar.

UN PROYECTO DE PAÍS QUE NOS CONTENGA

Por Carlos Álvarez, de la Agrupación Afro Xango y Colectivo de Afros LGBT+.

Nos agrupamos bajo la consigna: “Derechos sí, derecha no”. Porque el avance de propuestas de partidos de derecha y ultraderecha, trajo también sectores, religiosos (evangelistas, pentecostales) que realmente tienen una postura súper excluyente y muy violenta contra nuestras religiones de matriz afros y nuestras corporalidad. Reparación ya para las compañeras travesti-trans y también reparación ya para las comunidades afrodescendientes en el marco del desdeño internacional; también el movimiento afrolatinoamericano y caribeño está impulsando sobre todo una política de reparación respecto de lo que fue la trata esclavista y el impacto del racismo estructural en nuestras comunidades. El orgullo es una respuesta política antes aquellos que nos quieren hacer sentir vergüenza pero sobre todo organizada en el marco de un proyecto de país que nos contenga, que amplíe derechos, que proteja las garantías de todes y sobre todo porque para nosotros y nosotras fueron 30.000 y no queremos retroceder ni un paso en esos consensos que a la sociedad Argentina le costó conseguir.





AL CALABOZO, NUNCA MÁS

Por Paula Arraigada, referente de La Nelly Omar y Secretaria de Diversidad del PJ porteño.

Años atrás nadie se atrevía en un medio público a burlarse de nuestra identidad o nuestras orientaciones sexuales. Generan toda clase de violencia social para quienes no piensan igual, no tienen el mismo color de piel, la misma religión, elección sexual o han nacido en otra tierra y eligen esta para vivir. Nosotras sabemos cuál es la libertad que proponen: es la de volver de nuevo al calabozo, es no poder salir al umbral de tu puerta porque la policía nos llevaba puesta. Es la libertad de poder reprimirnos y cortarnos las alas y llevarnos puestas. El orgullo es alegría, el deseo de vivir, las ganas de ser felices y con ese orgullo hemos salido desde la Nelly Omar a militar en lugares adversos.Porque queremos que nuestras infancias tengan una vida plena y nuestras vejeces sean con la amorosidad que no tuvimos en la adolescencias: estamos orgullosas de ser mujeres trans que dedicamos nuestras horas y tiempo en función de transformar la realidad y dar el corazón y el alma para que suceda. Orgullosas de ser trans, ser peronistas, orgullosas de ser constructoras todos los días de una nación libre, soberana, justa y sobre todas las cosas que sea una nación donde todas, todos y todes seamos iguales.

ES HORA DE PENSAR EN LAS QUE ALLANAMOS EL CAMINO

Por Patricia Rivas Paladino, Histórica Argentina Travesti Sobreviviente.

Soy una sobreviviente. Todas las mayores de 40 años somos históricas argentinas. Y tengo que hacer una aclaración: no me sentí representada por las consignas de la marcha en general. Porque hay temas y perspectivas que están faltando. Queremos que de una vez por todas pensemos en las adultas, nos estamos muriendo en la miseria, las que somos sobrevivientes y no tenemos fuerzas para trabajar, queremos una vida digna. Por eso en el Malón del Orgullo, en la Plaza de Tribunales nos reunimos con pueblos que siguen siendo perseguidos igual que nosotres, nosotros y nosotras. Hicimos una actividad paralela que luego se unió a la marcha general. Al mismo colectivo de la diversidad las travestis mayores seguimos sin importarles, como los pueblos originarios. Las personas jóvenes ya han logrado muchas cosas que a nosotras nos negaron. Es hora de que piensen en las que allanamos el camino.





SIEMPRE ES LA PRIMERA MARCHA DE ALGUIEN

Por Ana Priotti de frente Mala Junta, Coordinadora de seguridad de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO)

El domingo 19 de noviembre nuestro país enfrenta una gran jornada electoral porque el partido de Milei, La Libertad Avanza, es una clara amenaza contra la comunidad con sus discursos de odio, discriminación y violencia porque atacaron e insultaron a varias personas por su identidad de género, demostraron ser trans-homo-lesboodiantes y han rechazado toda legislación que proteja nuestra diversidad y libertades. Por más que sea la jornada número 32, siempre es la primera marcha de alguien. Este año se sumaron muchxs voluntarixs a participar de la marcha, por suerte cada vez es más grande y habrá muchos voluntarixs acompañando la jornada. Esta es la marcha más grande que hubo hasta el momento, por eso intentamos instalar la idea de que de cara al 19 de noviembre votemos en defensa de nuestras libertades, para que nuestrxs amigxs y familia sepan que la única opción es Sergio Massa.

ATENTAS, ALIADAS Y EMPÁTICAS

Por Daniela Ruiz, Siete Colores Diversidad

Estamos participando de la marcha visibilizando, actuando y mostrando nuestro arte travesti trans porque eso también es resistir. Una de las grandes consignas que estamos reclamando es la reparación histórica, construida desde una perspectiva transversal, contemplando la situación en la que viven las personas travestis en este contexto argentino. Esta situación de violencia y odio a nuestra compañeras es algo a estar atentos todos. Siguen sin estar esclarecidos casos como el de Tehuel. Tenemos que estar atentas y aliadas, empáticas ante esta sociedad que nos ha estigmatizado, patologizado y puesto en lugares tremendos.