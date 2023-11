Con su tercera edición, FestiMUG ya se confirma como el festival de mayor relevancia para la escena musical de la ciudad. Entre hoy y mañana, desde las 19, el Galpón 11 (Estévez Boero 980) recibirá a más de 20 artistas, con un despliegue que contará con sótano bailable (don DJ set y live set), patio de comidas y feria de diseño. De la tarde/noche de hoy participarán Caliope Family, Cortito y Funky, Joako 22, Bookx y la NN, Bifes con Ensalada, Sofi Casadey, LNT. Noire, Cami Ricci, Selva y Sofia Coloccini; mañana harán lo propio Groovin Bohemia, Chokenbici, Latelonius, Suave Lomito, Setas, La Triga, Ckck, Lautix y la Hey Arnold, China Roldán, Mafer Weber, Micro.Tron y 4N0.

Con organización del Movimiento Unión Groove, FestiMUG es la concreción de una serie de logros que el colectivo de músicos y músicas, técnicos y técnicas, comunicadores y productores, lleva adelante, con el objetivo puesto en la mejora de las condiciones de trabajo y el estímulo de la escena local. “Hay que recordar que al primer festival lo hicimos en 2019, cuando la situación social y cultural era muy diferente y contábamos con otras herramientas. Pero pese a la pandemia, nos seguimos reuniendo y teniendo asambleas, cuestionando el trabajo y el rol que ocupamos en esta ciudad y en su cultura. Para mí, llegar a este momento y en este año, luego de tantas vicisitudes y con un festival de esta magnitud, creo que es un logro increíble”, señala Melina Spizzirri a Rosario/12.

-De no haber sido por ese esfuerzo, la situación de hoy, para ustedes, no sería la misma.

-Sí, pero de todas maneras, creo que la ciudad de Rosario tiene un empuje autogestivo que veo desde siempre. Si bien yo empecé a tocar alrededor de los 20 años, y siempre participé de recitales y movidas autogestivas, me parece que ése es el mayor empuje de la ciudad. Después, lo que pase institucionalmente o gubernamentalmente, es algo que va fluctuando. Hemos tenido mejores momentos, pero lo más importante que tiene Rosario es justamente este empuje, algo que he visto tanto en el underground como en el mainstream, aun cuando en este caso se cuente con una cuota de lo privado. Lo que nos mantiene vivos culturalmente es la autogestión.

-Hay también un recambio generacional, que tal vez influya en otras comprensiones, como las ligadas a las tareas de gestión.

-Algo muy bello que ha pasado en nuestro colectivo es que no solo avanzamos en nuestras metas y proyecciones, sino que también hemos tenido muchas incorporaciones de distintas edades, y eso es algo muy nutritivo. También de personas de distintas ramas del arte y de la gestión cultural. Hemos empezado siendo un colectivo de bandas, donde básicamente debatíamos y compartíamos acerca de nuestro rol como trabajadores de la música y la cultura, y desde el lado de la gestión. Siempre vi como algo positivo que en la ciudad no nos estancáramos en la sola tarea de tocar un instrumento, porque hay muchas otras tareas y otros roles que como trabajadores de la cultura hay que ocupar. Eso fue lo primero que nos unió, autopercibirnos como trabajadores de la cultura, no solo músicos.

-De esta edición de FestiMUG, ¿qué elegís destacar?

-Que nos estamos superando año a año, porque la expectativa es más alta y los equipos de trabajos son cada vez más grandes. El de este año es un equipo gigante, tanto desde la producción general como en lo relativo a quienes trabajan en el día a día. Es algo que veo positivo en muchos aspectos, porque por un lado autogeneramos trabajo, algo que siempre fue un objetivo del colectivo; y por otro, tenemos un line up enorme y tremendo, con un montón de invitados, que son también allegados y allegadas al colectivo. Y también hay estrenos, en mi caso estreno una banda: Setas. Hace años que participo con Budajipis, pero este año hicimos un cambio y estrenamos banda, algo que me suma adrenalina. El FestiMUG es una apuesta muy grande, y esta edición tiene muchas novedades con respecto al festival anterior.

-Entre los logros del colectivo, figura una sala de ensayo, ¿no?

-Fue algo que empezamos a proyectar el año pasado y pudimos concretar ahora. Hicimos varias producciones más pequeñas en relación al festival, donde tocamos con bandas pertenecientes al colectivo y con otras allegadas, y eso nos permitió mantener este espacio, que estamos alquilando. Tener una sala de ensayo propia es un logro impresionante, sea para los ensayos de todas las bandas como también para nuestras reuniones y asambleas. Es un lugar al que vamos equipando, para ensayar pero también para generar nuevas agrupaciones, para la unión y para la fusión de artistas y de propuestas.

Las entradas para FestiMUG 3 (hay abono por los dos días) pueden comprarse en https://www.mug.ar/.