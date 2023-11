La familia de Sofía Archilasqui, asesinada el martes pasado durante una balacera en Maradona al 800 bis, no sale de la angustia. Mientras intentan procesar lo ocurrido a la joven de 29 años cuando trataba de cubrir a dos de sus cuatro hijos de las balas, un nuevo ataque armado dejó heridos anteanoche a otros allegados. Olga, la madre de Sofía aseguró que los tiros en el pasillo del barrio Stella Maris, donde mataron a su hija, tienen una explicación: "Nos quieren hacer callar", sollozó la mujer. Dos jóvenes de 19 y 21 años sufrieron roces de balas que partieron del interior de un auto que pasó por el lugar.

El crimen de Sofía dejó destrozada a su familia, y sus cuatro hijxs quedaron sin madre. "No comemos ni dormimos desde lo que pasó, porque estamos pendiente de esos chicos, y anoche mis hijos estaban con sus amigos tomando una gaseosa y primero pasaron (desconocidos) con una ráfaga de tiros hacia arriba. Cuando ellos empezaron a moverse para entrar, les tiraron a ellos, una bala dio en la puerta del garage de mi casa, también en las casas de vecinos, los pasillos. Una bala le rozó a una amiga de mi hija en la cara; a mi hijo, en la rodilla; a otro chico, en la muñeca. Por suerte no tuvimos que llorar otra víctima, otra muerte más", relató Olga en Canal 3.

Adentro de la casa estaban los cuatro hijos de Sofía. "Cuando pasó todo, yo entré corriendo a verlos y los dos más grandes estaban tirados abajo de la cama. Les pregunté qué hacían ahí, y me dijeron 'abuela no queremos morir, ni que te maten. Ya se llevaron a mi mamá. ¿Qué más quieren?'".

El dolor por el asesinato de Sofía está latente. “Cuando yo venía a las dos de la tarde y hacía calor Sofía me esperaba con tereré. Disfrutábamos de su beba. Ella tenía nenes y ella fue su princesa. Su sueño era hacerle el cumpleaños a su hija porque no había podido hacerlo cuando cumplió un año. Le arrebataron sus sueños”, señaló Olga sobre la chica que además "estaba a punto de mudarse con su esposo".

Para la mujer, está claro: "Volvieron porque quieren hacernos callar; pero, yo no quiero que haya más Sofías, chicos huérfanos. En nuestro barrio los vecinos tienen miedo. No quieren salir, no quieren hablar”, aseguró y contó que justamente ayer iban a hacer una movida para pedir justicia.

La mujer contó que después de la balacera de este jueves a la madrugada, la policía sugirió “conseguir un arma” y buscar a los atacantes. “Hay testigos de eso”, dijo Olga con respecto a los dichos de los agentes. Más temprano, dijo en LT8 que “la policía no hace nada, los que nos matan están protegidos por la comisaría Nº 17”.

En tanto, esta mañana se encontró un auto abandonado en la zona de García del Cossio al 1200, en la zona noroeste. El Chevrolet Aveo color bordó, sin patente visible y con varios impactos de bala, coincide con las características que describieron testigos de los tiros de anteanoche.