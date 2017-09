“Películas poco comerciales o que estuvieron poco tiempo en cartelera, de estilo indie con un excelente resultado, esto es para demostrar que no siempre las superproducciones son excelentes películas. Son historias fuertes sin el clásico final feliz”, así describe Lola Ghiglione, programadora de Cinemacake, a sus elegidas, que se proyectarán durante septiembre.

8

Bare (Natalia Leite, 2015).

En pleno auge de Glee, Dianna Agron mostró toda su versatilidad interpretativa en esta película cuya dirección estuvo a cargo de Natalie Leite. Bare trata sobre la vida gris y chata de una adolescente en un pueblo perdido en el medio de Estados Unidos. Habrá un quiebre cuando conozca a una dealer y reclutadora de strippers.

15

Lovesong (So Yong Kim, 2016).

Tuvo críticas muy ácidas, sin embargo quien se anime a escarbar un poco más, verá que lo más importante que sucede en la película es todo lo que no se dice. Esta poderosa historia de amor no es lineal y el peso del argumento y los diálogos está paradójicamente en los silencios. Un plus: una banda de sonido sin desperdicio.

22

My summer of love (Pawel Pawlikowski, 2004).

Una jovencísima Emily Blunt hace el papel de una adolescente de familia rica en un pueblo de Inglaterra en donde conoce a Mona, joven proletaria. Una historia de narcisismo, aburrimiento y crueldad, y un choque entre ambos mundos salpicado por cierto fanatismo religioso.

29

La belle saison (Catherine Corsini, 2015).

En París, en 1971, Delphine conoce a Carole. La primera, hija de campesinos, se muda a la capital para alcanzar la independencia económica y ser dueña de su propia vida. La segunda tiene novio y vive felizmente los comienzos del movimiento feminista. A Delphine, misteriosa y reservada, le gustan las mujeres. Carole ni se plantea esa posibilidad, por ahora. La típica historia de chica-conoce-chica es una excusa perfecta de la ficción para hablar de los comienzos del feminismo.l

Los viernes a las 21 en Feliza, Avenida Córdoba 3271.