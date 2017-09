Tino no se calla

El ex futbolista colombiano Faustino Asprilla no tuvo piedad con la actualidad del seleccionado argentino, y afirmó que el nivel de juego del equipo es bajo porque Lionel Messi, está “rodeado de burros”. Asprilla, de 47 años, criticó el nivel de juego de Argentina tras el empate de local ante Venezuela, por la eliminatoria sudamericana, aunque no fue duro con Messi ya que se preguntó: “¿Cómo le van a poner al lado un puñado de burros? Pobrecito, lo ponen a jugar con el utilero o el que pone el periodismo.. ¡Pónganle jugadores de verdad!”. El colombiano, que actualmente es comentarista de la cadena ESPN, piensa que Messi no puede conectarse con sus compañeros.