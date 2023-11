El partido tuvo una buena versión de Newell’s, tanto en su deseo de ganar como en su convicción de juego. Demostró que salió a la Bombonera a ganar, incluso a pesar de que Gabriel Heinze cambió toda la formación, como si aún estuviera a la búsqueda de un once titular. Los problemas en ataque para llegar al gol ya son muy conocidos por el hincha leproso. Ayer no tuvo peso cerca de Romero, aunque hizo buenos avances. Y Balzi dilapidó el esfuerzo de todo el equipo al cometer un incomprensible penal a minutos del final. Desde los doce pasos Boca se llevó la victoria, sin reunir mayores méritos, minimizando en el rojinegro el valor del buen partido que hizo.

Newell’s jugó con una decisión por apropiarse del partido como pocas veces mostró en el torneo. Para eso Heinze cambio medio equipo. Dejó afuera a Sforza, rescató a Vangioni y Portillo, además de incluir a Balzi por izquierda y a Recalde como punta. Pero ese control, por momentos total del juego, no lo acercó al gol. Si bien los jugadores de Newell’s se anticipaban siempre ante cada pelota dividida y los espacios en el medio estuvieron en su dominio, Romero solo se exigió con un pase de Vangioni que fue el arco cuando todos esperaban el centro.

Boca no tuvo generación de juego en Barco y quedó a expensas del empuje de Merentiel y el despliegue físico de Cavani. Pero el local tuvo una ocasión de gol cuando al delantero uruguayo le llegó la pelota por arriba y su frentazo fue desviado por Hoyos. En otra jugada de riesgo Glavinovich despejó el balón en la línea.

Newell’s no pudo sostener su ritmo de juego en el segundo tiempo. Heinze cambió el ataque con los ingresos de González y May pero el problema estuvo en el medio, donde la marca a presión ya no se mantuvo. Así Boca tuvo ventajas en el juego y llegó al área de Hoyos con riesgo. Merentiel probó con remate de larga distancia y Saralegui lo perdió ante el uno leproso. Boca atacó con mayoría de hombres, se instaló en el área rojinegra y la Lepra no mostró reacción.

Pero Boca tampoco pudo extender su mejor momento del partido por mucho más de 20 minutos. El partido perdió la discusión táctica en el mediocampo y se jugó de área a área. En ese ritmo frenético la Lepra recién a la media hora encontró una jugada de peligro, la mejor de la tarde: May quedó frente Romero, tiró una gambeta larga y el uno se repuso al momento del remate del uruguayo. Después May lo intentó de cabeza, al igual que Velázquez, en pelotas que Romero no tuvo problemas de controlar.

Newell’s recompuso las ganas de ganar en el último cuarto de hora y los hinchas de Boca mostraron su impaciencia. En ese contexto favorable, Balzi bajó en el área Merentiel y el penal sacó a Boca de sus urgencias. Merentiel definió fuerte al palo derecho y Hoyos, que adivinó, no pudo frenar el balón.

El partido debió ser empate. La derrota que sufrió Newell’s tiene muchos reparos. Pero el equipo acumula tantas decepciones en la temporada que la caída no hizo más que profundizar la crisis del gestión de Gabriel Heinze.

1 Boca

Romero

Advíncula

Figal

Anselmino

Saracchi

Medina

Pol Fernández

Barco

Bullaude

Merentiel

Cavani

DT: Mariano Herrón

0 Newell’s

Hoyos

Méndez

Velázquez

Glavinovich

Vangioni

Balzi

Gómez

Portillo

Martino

Ferreira

Recalde

DT: Gabriel Heinze

Gol: ST: 44m Merentiel (B) de tiro penal.

Cambios: ST: Desde el inicio Saralegui por Medina (B), May por Recalde y González por Ferreira (N), 16m Sforza por Portillo (N), 22m Benedetto por Cavani (B), 26m Valentini por Anselmino (B), 30m Campuzano y Janson por Barco y Bullaude (B)

Arbitro: Mariano Echenique

Cancha: Boca