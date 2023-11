“Voy a estar con mis jugadores hasta el final”, aseguró ayer Gabriel Heinze luego de la derrota ante Boca. Pero luego reconoció que el partido con Defensa y Justicia, por la última fecha, será la despedida del entrenador al frente del primer equipo. Sobre la actuación en la Bombonera, el técnico expresó: “Hemos tenido muchas situaciones en zona final. El equipo llega y toca la zona final. Estos tres meses se notó que no pudimos convertir y cuando el rival aprovecha las que tiene, vas perdiendo puntos. El plan de partido se dio y se dio muy bien, una vez más. En el segundo tiempo compartimos muchas cosas, estuvo muy parejo. El rival es bueno en individualidades y nosotros estuvimos muy bien en la presión. En el primer tiempo, que salimos por el lado derecho nuestro, tuvimos que ajustar y lo hicimos bien. ¿Qué faltó? Hay cosas que tienen el fútbol y la vida. Cuando no tiene que ser, no es, y este año lo viví muchas veces. El equipo hoy estuvo a la altura". El partido con Defensa y Justicia no tiene fecha pero se jugará dentro de dos semanas.