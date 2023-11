El barrio Stella Marris, un rincón del noroeste rosarino un poco más humilde que su vecino Fisherton, está convulsionada desde hace una semana, luego del asesinato de dos mujeres y balaceras reiteradas, lo que provocaron que el viernes cerrara sus puertas el Centro de Salud municipal, que reabrió recién ayer pero con un patrullero en la puerta.

El último crimen, que algunos pesquisas lo ubican como parte de una batalla por territorios de La Banda de los Menores, oriundos del 7 de Septiembre, ocurrió poco después de las 18 del domingo. En ese momento, Lorena Itatí Vega, de 42 años, fue atacada a tiros en Juan B. Justo al 8600, un sector de casas bajas ubicado a pocas cuadras del arroyo Ludueña, del Bosque de los Constituyentes y del centro de salud Ceferino Namuncurá.

La mujer fue asesinada en su casa y, de acuerdo a su cuñado, los atacantes eran dos, se desplazaban en moto y le dispararon cuando se asomó por una ventana. El hijo de la víctima posteó en su cuenta de Facebook que las balas eran para él y remarcó: “Esta no se la llevan de arriba”.

“Como te amo, viejita. Vos no te merecías irte así. ¿Qué quieren de mí? Yo nunca hice maldad a nadie, nunca entregué a nadie, nunca disparé a nadie, nunca saqué una vida a nadie. Siempre estuve del lado correcto y más firme y siempre la tuvieron conmigo. Pero esta vez se confundieron, fueron a cazarme a mí y la ligó mi mamá. Esta no se la llevan de arriba. En este barrio no se mueve una piedra sin que me entere”, publicó Álvaro P. ayer por la mañana a través de su red social. El joven tiene una barbería que funciona en el lugar del ataque y que lleva su nombre.

Por su parte, el cuñado de la mujer habló en Radio 2 y dijo: “Lo que escuché es que vinieron dos tipos en moto, una Twister blanca, llamaron, preguntaron por ella que estaba durmiendo. Abrió la ventana y tiraron nueve tiros. Uno creo que le dio en la columna. Estaba con la nena de cuatro años y el de 16”.

La mujer murió a las 23 de este domingo en el Heca como consecuencia de la balacera. El cuerpo tenía heridas de arma de fuego en el abdomen y en la espalda. “Iba mucho a la iglesia. La verdad es que no se entiende por qué le pasó esto”, agregó.

El domicilio de la mujer ya había sido baleado el 22 de julio del año pasado, cuando gatilleros realizaron seis tiros contra su propiedad y contra un carrito de comidas rápidas. “A media cuadra de acá venden droga. Desde ese hecho no pasó nada más en un año. No puedo relacionarlo con lo que pasó ahora”, enfatizó el cuñado de la víctima.

Tras los disparos, vecinos llamaron al 911 y paralelamente cargaron a la víctima en un auto al policlínico San Martín, en Chubut 7100, en pleno corazón de barrio Belgrano. La mujer fue atendida por las heridas y luego de ser estabilizada fue trasladada al Heca, donde finalmente falleció poco después de las 23 producto de complicaciones en su cuadro clínico.

La fiscal en turno de la Unidad de Homicidios Dolosos, Gisela Paolicelli, ordenó que el cuerpo sea remitido al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia.

Además, solicitó que personal del gabinete criminalístico y de la división homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realice distintas pericias en el lugar donde ocurrió la balacera, entre ellas relevamiento del lugar, registro fotográfico de la zona y toma de testimonios a vecinos y allegados a la víctima.

El ataque a tiros se registró a menos de 300 metros del centro de salud Ceferino Namuncurá, que el pasado viernes 10 debió cerrar sus puertas ante la escalada de hechos violentos. Ayer finalmente volvió a abrir, ya que el ministerio de Seguridad ordenó la presencia de un móvil policial entre las 9 y las 17. El Director de Centros de Salud de la Municipalidad, Fernando Vignoni, explicó que desde la última semana parece haber repercutido en la vida comunitaria la seguidilla de hechos violentos registrados. "Recibimos llamados y mensajes de gente suspendiendo los turnos, avisando que no iban a ir, que tenían temor a circular por el barrio y los propios vecinos sugerían este resguardo", contó en relación a cómo se vivió en el barrio la antesala al cierre temporario del centro de salud.

Hace menos de una semana, en la madrugada del martes 7 de noviembre, una joven de 29 años fue atacada a tiros en pasaje Franklin al 8000 (a menos de 200 metros del lugar donde fue baleada Lorena Vega) y falleció mientras estaba siendo atendida en el policlínico San Martín por un disparo de arma de fuego en el abdomen. En el mismo hecho fue herido uno de sus hijos, de 10 años, que fue atendido por una herida rozante en su brazo izquierdo.

Dos días después se produjo una nueva balacera contra viviendas de la misma cuadra, aunque esta vez no hubo heridos.

Con la muerte de Lorena Itatí Vega ya son 13 los crímenes cometidos en el mes de noviembre (todos en distintos puntos de la ciudad de Rosario), 5 de ellos en la jornada del domingo.