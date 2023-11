Gabriel Heinze volverá a Bella Vista mañana para iniciar la preparación de su último partido como entrenador de Newell’s. La Lepra cerrará su mala participación en Copa de la Liga en el Coloso del Parque ante Defensa y Justicia. El partido se jugará dentro de dos semanas dado que el domingo tendrá lugar en el país la elección presidencial y jueves y martes próximo la Selección jugará por Eliminatorias ante Uruguay y Brasil, respectivamente. De igual forma, más allá de que el equipo no juega por nada, para Newell’s los puntos tendrán valor para el promedio de la temporada que viene. El mal año que hizo el equipo, tanto en Liga Profesional como en Copa de la Liga, obliga a los rojinegros a prestar atención al futuro promedio. Para el partido de fin ciclo Heinze no podrá disponer de los lesionados Brian Aguirre y Ramiro Sordo. Ambos delanteros de recuperan de lesiones musculares y no llegarían en plenitud física, principalmente Sordo. El futuro de Heinze como técnico podría estar en el país, ante el interés de clubes de Buenos Aires.