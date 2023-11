El domingo por la noche, luego del debate, el candidato a presidente de Unión por la Patria Sergio Massa reunió a todos los dirigentes que había invitado al evento --entre ellos a muchos de partidos que no responden a su espacio-- y les dijo: "Sigan manteniendo la humildad y la serenidad porque todavía esto no está ganado". También les hizo un pedido de prudencia: "La elección se gana el domingo y hasta ese momento no hay que relajarse ni bajar los brazos". Aún falta una larga semana antes del balotaje en la que se espera un cierre de campaña sin grandes actos, como ocurrió antes de la elección general, y también viajes a las provincias.



Este lunes el candidato estuvo en San Vicente en un encuentro con fuerzas de seguridad, el martes viajará a Río Negro y Neuquén; el miércoles se juntará con jóvenes estudiantes en Ciudad de Buenos Aires y el jueves será el momento del cierre de campaña, antes de la veda que comienza el viernes por la mañana. Según cuentan en su entorno, el formato del acto del jueves será muy similar al que tuvo el cierre de campaña antes de las elecciones del 22 de octubre. Posiblemente sea otra vez en una fábrica, donde se vea al candidato rodeado de trabajadores sin banderas partidarias.



El análisis del debate

En el equipo del tigrense destacan que lo importante del debate fue que a lo largo de dos horas se comprobó "la inestabilidad emocional de Milei porque todo el tiempo pasó de la ira a la risa", y que "Massa es un candidato mucho más serio, con ideas y con un programa y de gobierno". Además, aclaran que se confirmó que Milei "es un tipo que no está preparado para gobernar y que es agresivo".



En el búnker de la calle Mitre el lunes repasaron las partes del debate y arribaron a la conclusión de que "Milei odia al país que quiere gobernar", y que "quiere conducir al Estado para eliminarlo". Por otra parte, añaden que lo que el libertario dijo, por ejemplo, sobre el comercio con China o Brasil "demuestra una ignorancia total porque los privados no pueden negociar con los países si no interviene el Estado". "Cualquier país como China, Estados Unidos o incluso los de la Unión Europea va a pedir que para negociar se sienten los cancilleres y establezcan normas, aranceles, cuestiones sanitarias. No podés pasar eso por arriba. Querer hacerlo demuestra un desconocimiento total de cómo funciona el estado y el mundo", explican.

Sobre la soberanía de las Islas Malvinas detectaron que Milei dijo que "van a volver a ser argentinas". "Para nosotros las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Nunca dejaron de serlo y en esa concepción hay una diferencia enorme", esgrimen en el oficialismo.



Unidad hasta que duela

El domingo por la noche Massa dio un primer mensaje una hora antes de que se encendieran las cámaras que iban a mostrarlo a él y a Milei debatir frente a millones de argentinos. Se trató de una imagen: la de más de una docena de dirigentes de distintos partidos y espacios políticos que no responden a UP que ingresaban por las escalinatas de la facultad de Derecho de la UBA para oficiar de voceros. Entre ellos estuvieron dirigentes cordobeses como Natalia de la Sota y Alejandro "Topo" Rodríguez; Juan Manuel Urtubey, de Salta, Graciela Caamaño, Mónica Fein del Partido Socialista y hasta el oficial militar Martín Balza. El lunes todos ellos coincidieron en que el ganador de la noche fue Massa.



Los voceros, entre los que también hubo gobernadores, diputados, dirigentes sindicales y ministros del gobierno, se reunieron antes de ir a la facultad de Derecho en las oficinas que Massa tiene sobre la Avenida del Libertador. El candidato se estaba terminando de preparar y habló con ellos para coordinar la línea y la idea de lo que tenían que salir a plantear. Todos coincidían con que lo vieron "tranquilo, confiado y sereno".

Urtubey expresó el lunes que la noche del domingo "quedó claro que Massa convoca a un acuerdo nacional y que entiende que la solución a los problemas se arreglan con unidad de los argentinos". En esa línea, opinó que "Massa, es un dirigente con mucha formación y con una trayectoria política, alguien que va a hablar con todos los sectores y que va a terminar de insertar a la Argentina en el concierto de naciones".

Mónica Fein, presidenta del Partido Socialista con gran peso en la provincia de Santa Fe --un territorio difícil para el peronismo al igual que Córdoba y Mendoza-- dijo después del debate que “vimos a alguien que entiende el gobierno". "Massa sabe lo que quiere hacer, tiene herramientas para hacerlo y es un candidato muy sólido”, expresó. En esa línea, añadió que "le gustó mucho" cómo Massa "planteó algo que para nosotros los santafesinos es fundamental como la seguridad y dijo que no es un problema de jurisdicción, y que hay un rol fundamental que tiene el Estado Nacional”.

Gobernadores

Los gobernadores no se quedaron atrás. El de provincia de Buenos Aires Axel Kicillof aseguró que en el debate del domingo Milei, "mostró un enorme desconocimiento del funcionamiento del Estado", y que "no quiso decir lo que repitió toda la campaña". Por último advirtió a los votantes que se trata de "una estafa electoral".

Gustavo Sáenz, de Salta, aseguró que Milei "no conoce la geografía y la realidad del interior profundo y no tiene un plan para el Norte", y recordó que Massa fue "el único candidato que nombró a Salta y al Norte y habló de asimetrías e injusticias". "Los gobernadores no vamos a permitir que nos limiten la coparticipación, porque detrás de eso no solo hay números, sino gente que vive y necesita", expresó.

Raúl Jalil, de Catamarca, expresó que durante el debate “quedó claro que Massa es el más preparado", y que "el que mejor representa al federalismo y al norte”. “La idea de Sergio de abrir el arco político y ampliar derechos para las provincias es correcta y la que le sirve al norte argentino", puntualizó.