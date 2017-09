Ricardo Mollo, líder, guitarra y voz de Divididos, se tomó unos minutos durante el show que brindó ayer en el Luna Park para gritar "¡No!" a las desapariciones forzadas. Sin mencionarlo, pero en clara referencia al caso de Santiago Maldonado, el músico interpretó el fragmento de "Los Dinosaurios", de Charly García, que dice que "los amigos del barrio pueden desaparecer" y exclamó "35 años despúes, ¡no!".

Mollo cantó unas pocas líneas de la canción de Charly antes de detenerse y comenzar a decir "no, no, no, no" frente a miles de espectadores que respondieron con aplausos. "Charly García escribió en el 82 eso, cuando todavía teníamos miedo, porque yo vengo de esa época" dijo, y agregó: "Él escribió esa canción exorcizando ese miedo. Entonces, ahora, 35 años después: "No. no, ¡no!". La familia de Santiago, en agradecimiento, publicó el video en la página www.santiagomaldonado.com.