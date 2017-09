Pepper. Carlos Casazza presentará Within you, without you , concierto con el que homenajea, en clave jazzera, al clásico Sgt. Pepper de The Beatles. El guitarrista estará acompañado por Julián Venegas (guitarra, voz y percusión), Franco Di Renzo (contrabajo), Luciano Ruggieri (batería), Federico Riva (guitarra) y Emiliano Zamora (flautas). (A las 20.30, gratis, en Centro de Expresiones Contemporáneas, Paseo de las Artes y el río)

Malosetti. El bajista y compositor Javier Malosetti saldrá a escena con su nuevo proyecto, 4TET, donde suma la compañía de tres nombres fuertes del jazz argentino: Hernán Jacinto en piano y teclados, Ramiro Flores en saxos y Tomás Sainz en batería. (A las 21 en Teatro Vorterix Rosario, Salta 3519)

Piazzolla. El quinteto Mistango ( foto ) recorrerá su disco debut, Piazzolla Sens Unique , obra publicada por Melopea donde profundizan en el repertorio menos difundido de Astor. El grupo está conformado por Rowina Casey (voz), Lucía Herrera (violín), Julia Peralta (bandoneón), Marisa Hurtado (contrabajo) y Marina Votti (piano). (A las 21 en Teatro de Centro Cultural Parque de España, Sarmiento y el río)

Elástico. Alejandro Schuster (voz y guitarras), Mateo Zabala (guitarras), Jean Jacques Peyronel (bajo), Juan García del Val (baterías) y Andrés Ruiz (teclados) recorrerán No es privado , tercer disco de Viva Elástico. El quinteto compartirá escenario con el pianista, cantante y compositor Pablo Jubany, que continuará recorriendo El Futuro . (A las 21 en Galpón de la Música, Estévez Boero 980)

Jazz. El destacado trompetista santafesino Pedro Casís regresará a la ciudad al frente de su quinteto. Emiliano Vernaci (guitarra eléctrica), Mauro González (piano), Alexis Gambacurta (contrabajo) y Julián Darío Ribero (batería) acompañarán en escena al solista de la Orquesta Sinfónca Provincial de Santa Fe y director del Santa Fe Jazz Ensamble. (A las 21.30 en Gran Salón de Plataforma Lavardén, Mendoza 1085)