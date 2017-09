Primer partido con un grande

"A San Lorenzo le tenemos que ganar, aunque sabemos que no va a ser fácil", consideró Paolo Montero. Es que el rival llegará con suplentes mañana al Gigante y los canayas necesitan el triunfo para saltar a las primeras posiciones desde el comienzo del certamen. "Estoy muy conforme con el rendimiento de (Mauricio) Martínez, por eso (Fernando) Tobio va a seguir con el trabajo físico y el martes lo sumamos al plantel", explicó el entrenador de Central. La vuelta de Alfonso Parot en defensa por Elías Gómez será el único cambio confirmado por Montero.

El técnico de Central quedó satisfecho con la actuación ante Colón, en el debut del equipo en la Superliga. Esa alineación que igualó con el sabalero será la que mañana reciba a San Lorenzo, es decir que vuelve Parot tras ausentarse en Copa Argentina frente a Deportivo Riestra, el pasado domingo, por lesión muscular. "Vamos a enfrentar a un rival difícil, pero tenemos que salir a ganar. Este partido contra San Lorenzo llega en un momento justo. Tenemos que seguir mejorando, nuestra máxima preocupación es tener el arco en cero", analizó el técnico auriazul.

La sorpresa de ayer es que Montero descartó para mañana a Tobio, incluso como jugador suplente. El ex Boca no concentrará y recién se sumará al equipo en el partido con Temperley de la 3º fecha -lunes 18-, y probablemente lo hará como jugador suplente. "Tobio va a seguir con el trabajo físico, así el martes puede sumarse al plantel. Me da tranquilidad cómo está jugando Mauricio Martínez en la zaga central", explicó Montero. El refuerzo canaya se incorporó al club sin realizar pretemporada en Palmeiras de Brasil, lo que retrasa su debut. "Es mejor esperar una semana más y así evitar posibles lesiones musculares", apuntó el entrenador.

Central mañana a las 16 jugará con Rodríguez; Ferrari, Martínez, Leguizamón, Parot; Camacho, Gil, Romero, Carrizo; Ruben, Zampedri. "Lo más importante que a pesar de que tenemos un nuevo equipo para este torneo no cambió la actitud y el compromiso de los jugadores, eso me tiene muy contento", destacó Montero.

Ayer cerró la venta de abonos a platea para toda la temporada. Hoy, en las boleterías del Gigante de Arroyito, se ofrecerán plateas. El expendio será de 10 a 18. Para socios habrá ubicaciones desde los 400 pesos y para no socios a partir de los 600 pesos. Mañana la venta será de 10 a 16. Al estadio el socio podrá ingresar a las tribunas generales con la cuota de agosto.