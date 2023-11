DOMINGO 19

CINE

El otro hijo Se estrena el film de Juan Sebastián Quebrada, luego de su recorrido por el Festival de San Sebastián, el Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz y el 38° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Federico y su hermano Simón viven plenamente su adolescencia hasta el día en que Simón muere en una fiesta. Mientras su entorno familiar se desmorona ante sus ojos, Federico intenta vivir con normalidad sus últimas semanas de colegio. Incapaz de hacer el duelo, se va acercando cada vez más a Laura, la novia de su hermano fallecido. Actúan Miguel González, Ilona Almansa, Jenny Nava y Simón Trujillo.

A las 14, 18 y 22.15, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

Sexo y revolución A comienzos de los años 70' en Argentina un grupo de homosexuales decidió enfrentarse políticamente a la moral represiva de la sociedad. Unxs fundaron el Frente de Liberación Homosexual (FLH) y otrxs se incorporaron a organizaciones revolucionarias. Pero fueron discriminadxs por los partidos de izquierda. El espíritu de transformación social de la época aún no estaba preparado para ellxs. Con la dictadura militar y el SIDA, muchxs perdieron la vida. Su lucha triunfó 30 años después. Con el relato de sobrevivientes y con un montaje de archivos asombroso, que poetiza los conceptos vanguardistas sobre la revolución sexual y el patriarcado, la película de Ernesto Ardito trasciende el homenaje para ser un refugio imprescindible para conocer la historia LGTB+ de nuestro país.

A las 22.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

TEATRO

Las tres hermanas Las hermanas Prosorov –Masha, Olga e Irina– viven con su hermano Andrei, en una casa rural de la Rusia profunda. Un año después de la muerte de su padre, finaliza el duelo, y la familia confía en el inicio de una nueva vida en Moscú, donde transcurrió su infancia.En la aldea se acaba de instalar un regimiento y su presencia anima la existencia de los Prosorov. Sin embargo las situaciones se complican y deberán conformarse con su destino. Dirige Carlos Scornik.

A las 20.30, en El Taller de Omar, Fitz Roy 1245. Entrada: $3500.

Ojo de Pombero Agazapado en la mirada del Diablo, Pombero espera la noche del carnaval para bajar el monte y molestar a las muchachas. Esta vez, la Juana, lazo en mano, parece dispuesta a cazarlo. Lo que resta es venganza. Comedia rural o drama bizarro de Toto Castiñeiras. Esta obra completa su trilogía campera, que incluye Gurisa (2016) y Voraz y melancolico (2019). Castiñeiras es autor, actor y director de esta obra y es creador del Cirque du Soleil desde el 2004. Completan el elenco Mariela Acosta, Mariano Torre, Julieta Laso y Luciana Buschi.

A las 18, en El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: desde $3500.

MÚSICA

Más música más rock Llega una nueva edición del ciclo que comenzó en el 2012 y está dedicado a darles un espacio a los nuevos artistas del ámbito musical. Desde su nacimiento pasaron por el escenario una gran cantidad de bandas que se repartieron entre los ciclos Más Rock, Más Reggae, Más Pop, etc. Hoy tocarán Santo Placard, Al7er, No Tan Jóvenes y D-alma.

A las 20, en La Trastienda, Balcarce 460. Entrada: $3300.

LUNES 20



ARTE

Iris exterminador Sobre la muestra de Brian Maltz dice Lucas Marin: “La curiosidad es el motor de la práctica artística. En esta serie de acuarelas vemos el vestigio de una búsqueda, las marcas de una persecución y una obsesión por atravesar dispositivos hacia los signos de una presencia. Quién o qué está detrás de las pantallas, largavistas, cámaras, cintas de grabación no lo sabemos bien, pero esos rasgos a veces enigmáticos, eróticos o humorísticos son la excusa para disponerse a la aventura. ¿Quién mira? ¿Es la imagen la que está esperando ser revelada? La puesta de Maltz nos hace sonreír, asusta, excita, todo a la vez.

En Galería Vermeer, Suipacha 1168, de lunes a viernes de 12 a 18. Gratis.

Danza perfumi Puede recorrerse la nueva exhibición de Alejandra Seeber. En consonancia con el trabajo que la pintora lleva adelante desde hace años en la escena internacional, la propuesta de Seeber profundiza un modo de entender la pintura como un dispositivo ambiental. Curada por Sonia Becce, la muestra despliega una serie de obras de reciente producción junto con otras realizadas durante los últimos quince años, que vuelven a una figuración humana. Los cuerpos, que se despliegan y repliegan, situados en escenas en movimiento, conviven con obras tempranas y excepcionales de Jorge Gumier Maier, para

construir un espacio a mitad de camino entre el desfile y la coreografía.

En Barro Galería, Caboto 531, de lunes a viernes de 12 a 18 y sábados de 15 a 18. Gratis.

Inventa lo que toca Puede verse esta suerte de reunión entre las obras gráficas del poeta Hugo Padeletti y la artista Ángeles Ascúa. La autora se reconoce admiradora de los collages de Padeletti en su recogimiento, la sencillez de los materiales, el deleite por la síntesis formal, la notoria paciencia en la maceración de estas imágenes, también el humor y su compartida “santafesineidad”; por eso construyó una cápsula en la cual hospedarlos. Ésta es la perspectiva de una fan y también una muestra de amor. A su vez, significa una oportunidad para volver a ver estos trabajos que hasta el momento han gozado de escasa visibilidad pública.

En Galería Aldo de Sousa, Arroyo 858, de lunes a viernes de 12 a 18hs. Gratis.

MÚSICA

Posesa Lisa Scha presenta en vivo su álbum debut. Este concierto interpela lo más profundo del espíritu de su público a través de la performance musical, física y visual.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $2500.

CINE

Reina animal Puede verse la nueva película de Moroco Colman (Fin de semana, La noche más larga). El director vuelve a preguntarse por la violencia, esta vez abordando lo que ocurre con el maltrato a las vacas en la cadena de producción de carne para consumo humano. Reina (Sofía Gala Castiglione) sale todas las noches a repartir paquetes de carne. Lo hace como si fuera una dealer de drogas, pues se trata de carne robada de un frigorífico por su jefe, lo que imprime al film un ritmo de thriller seco y adusto, frío y maquinal.

A las 14.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

MARTES 21

FOTOGRAFÍA

Guardiana del agua El fotógrafo Pablo Piovano lleva más de una década trabajando en torno a la violencia persistente de las corporaciones trasnacionales en los territorios. Mapuche, el retorno de las voces antiguas, el ensayo visual que aquí se presenta, es el resultado de cinco años de investigación junto al periodista Maxi Goldschmidt, en diferentes comarcas de la Patagonia Andina. Su estadía en esas comunidades le permitió documentar escenas de la vida cotidiana y procesos de recuperación cultural, espiritual, territorial y política que se vienen desarrollando en sus territorios, el aprendizaje del mapudungun y la práctica de sus costumbres.

En el Museo del Hambre, Av. San Juan 2491. Gratis.

CINE

El pájaro azul Se estrena la película dirigida por Ariel Rotter, con Julieta Zylberberg y Alfonso Tort. Javier y Valeria hace años buscan tener un hijo que no llega. Un día aparece Camila, una compañera de trabajo de Javier, para contarle que está embarazada de él. Javier queda atrapado en un conflicto que pone a prueba sus valores, su sentido de la responsabilidad y que con el paso de los días, dinamita su existencia y su vida de pareja.

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

MÚSICA

Nina Suárez + Cecilia Pavón Última fecha del año del ciclo Martes de Poesía y Música, que ha rescatado el CCEBA como parte de sus celebraciónes por sus 35 años en el país. Coordinado por el periodista Martín Pérez, esta mini-temporada 2023 llega a su cierre con un show conjunto de la cantante Nina Suárez y la poeta Cecilia Pavón.

Fama y Guita + Krysta Dentro del ciclo Visage, curado por Fabián Jara, se presenta un auténtico mix intergeneracional queer punk. Fama y Guita son Ricardo Hache, legendario habitante del under con sus bandas Erre Hache e Hiperimpulso, con la cantante y poeta Mariposa Trash. Krysta por su parte es una joven solista que viene experimentando con la música oscura y post punk.

A las 20.30, en el Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $1000.

TEATRO

Soledad Luego de realizar ocho temporadas en distintos estados y ciudades de Brasil y de haber agotado funciones en Paraguay, Montevideo, Uruguay, Cuba y España, llega a Buenos Aires, Soledad, la tierra es fuego bajo nuestros pies, de Hilda Torres y Malú Bazán. Después de 50 años de la muerte de la militante Soledad Barrett Viedma, este espectáculo teatral abre camino para que la historia de su vida y de su lucha política sea puesta en escena. La pieza pone en escena su vida y su historia, a partir del uso de diversos recursos escénicos y lenguajes.

A las 20.30, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Gratis.

Eternos hasta mañana Una banda de rock en su sala de ensayo. La música fue, es, la pasión que los convoca y reúne. Pasaron ya más de diez años desde que grabaron el primer disco. Desde entonces vivieron la "aventura" de ser jóvenes promesas del under. El tiempo pasó y los encuentra ahora a mitad de camino entre los deseos y la realidad. El futuro se acerca al presente. De Carlos Ares y dirección de Juan Pablo Correa. Con Nicolás Amato García, Juan Marthe, Julián Papalardo, Mariano Napoli y Camila Garófalo.

A las 21, en el Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $4000.

MIÉRCOLES 22

TEATRO

Los tiempos El nuevo espectáculo de Federico León reúne sus obras anteriores. Una guerra de zapatos que impactan contra un casco de moto, una mesa de ping-pong que se transforma en una computadora gigante, técnicas de adoctrinamiento adolescente, prácticas de deportes inventados, una multitud bailando, una actriz que no puede parar de llorar, una cabina de silencio, la profesora de la profesora, una raqueta de tenis gigante, el sueño de la computadora, una obra en la que se rompe una computadora por función, lo que no te mata se vuelve idea. Con Jimena Anganuzzi, Ignacio Rogers, Miguel Ángel Olivera y Emanuel Torres, entre otros.

A las 20, en el Teatro Sarmiento, Av. Sarmiento 2715. Entrada: $4500.

Christiane La vida de Christiane Dosne Paqualini, una figura fundamental a nivel internacional en la investigación de la leucemia. Una obra que se sumerge en el viaje de su protagonista, que, cual amazona salvaje, llega a las Pampas en 1942, becada, para sumarse a las filas de Bernardo Houssay. Su pasión por los ratones de laboratorio y su vida, que atraviesa buena parte del siglo 20, son de un vigor y humanidad apasionantes. Científica, madre, esposa, Christiane, un bio-musical científico es una gran excusa para conocer a una mujer única. Este espectáculo forma parte del Primer Festival de Teatro Musical.

A las 22, en Teatro Border, Godoy Cruz 1838. Entrada: $3000.

MÚSICA

Broke Carrey Culpable de uno de los discos argentinos más explosivos del año, el artista porteño, parte del colectivo Ripgang, despide el 2023 en vivo. La onomatopeya que sintetiza Buenos Aires motel es una explosión, el disparo que sale de una pistola de utilería, un trago dulce que cae en la cara y huele tan bien que resulta imposible girar la lengua por la comisura de los labios. Su sabor condice con la expectativa de la fecha de estreno: 3/3, primer viernes de marzo, el lunes del año. Ahora empieza todo en serio. Buenos Aires se siente como un hotel de lujo psicótico, con amenities y ratas.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $5000.

ARTE

Oscuro sobre sí Elena Loson propone la repetición y la serialidad como método de trabajo para desarrollar obras tanto de gran formato como de pequeña escala, que aluden a las operaciones propias del taller. A partir de las tintas azul de Prusia y grafito, en Oscuro sobre sí se consolida el trabajo de Elena tanto sobre el papel como en su dimensión instalativa, proponiendo el nacimiento de sus imágenes a partir de los materiales que la constituyen. Curadora: Malena Souto Arena.

Hasta el 7 de diciembre, en Hache Galería, Loyola 32, de lunes a viernes de 14 a 19. Gratis.

CINE

Explorar y mirar Este ciclo híbrido, entre copias originales en fílmico y otras digitales restauradas, presenta seis películas de Wim Wenders que permite reencontrarse con lo mejor de su obra. Hoy llegará Tokio-Ga. En su tercer diario cinematográfico, Wenders sigue los pasos del gran director japonés Yasujiro Ozu, a quien describió en una ocasión como el único cineasta del que había aprendido algo.

A las 19, en Cine York, Juan B. Alberdi 895, Olivos. Gratis.

JUEVES 23

TEATRO

Borges y yo Un espectáculo concebido por la actriz alemana Hanna Schygulla en base a textos del autor Jorge Luis Borges. Estos relatos se van hilvanando como parte de una misma historia con tangos como “Volver”, “Uno” o “La última curda”, con música original compuesta por Peter Ludwig. El título de la obra tiene una doble significación: en esta propuesta, Hanna asume con toda su experiencia y talento la dirección del espectáculo, donde la actriz argentina Andrea Bonelli será la voz algunas veces hablada, otras cantada, y se dejará llevar por los climas en medio de los cuales emergen los cuentos como raros diamantes.

A las 19.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $5200.

ETCÉTERA

Ciudades reveladas Llega la 4ta edición de este particular festival. Tendrá lugar en distintos espacios de la Ciudad de Buenos Aires, abarcará un abanico diverso de territorios a través del cine, el teatro, performances, talleres, caminatas, charlas y música. La programación abordará desde experiencias de resistencia en torno a la vivienda en Buenos Aires hasta conflictos en torno al agua en territorio mapuche al sur de Chile. De exploraciones sobre el pasado y presente de un espacio que fue centro de detención a otro que es un valle convertido en pantano. Desde la distopía de una ciudad incierta a la vida en pandemia desde una ventana de Lisboa.

Hasta el 8 de diciembre, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Nada se pierde Esta muestra comprende una selección de obras de humor gráfico que describen los años de apogeo de la revista Humor (1980-1985) y de sus directas ramificaciones en otros títulos de esos primeros ochentas, un lustro en que incidió como pocas, en la realidad política y en la vida cultural de los argentinos. Emblema de la resistencia crítica a la dictadura y de la restauración democrática, la revista Humor ha legado una galería indeleble de portadas desde 1978 que se ofrece como la iconografía definitiva del período.

En la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

ARTE

Manifiesto verde Producidas entre los años sesenta y la actualidad, las obras de los artistas que integran esta exposición son una celebración de la pintura y de la imaginación como un medio fundamental para reconocer el vigor que caracteriza a la Tierra. Desprendidas de las búsquedas modernistas y románticas, de los surrealismos, del pop y del arte lisérgico, las obras son una respuesta de sus autores a los materiales y entornos de ensueño que los rodearon o a los que accedió su conciencia guiados por sus impulsos artísticos. Artistas: Nicolás García Uriburu, Melé Bruniard y Feliciano Centurión, entre otros. Curaduría: Alejandra Aguado.

En el Museo Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: $500.

CINE

Cine y música Durante tres noches se proyectarán al aire libre películas clásicas con música contemporánea en vivo. Habrá artistas que compusieron música especialmente para cada ocasión, y en la pantalla se verán largometrajes de cineastas vanguardistas que trascendieron su época. Hoy será el turno de Nosferatu, de Friedrich Wilhelm Murnau.

A las 20.30, en el Patio de los Naranjos del Museo Pueyrredón, Rivera Idarte 48, Acassuso. Gratis.

VIERNES 24

CINE

El espacio que ocupo Se estrena la película de la realizadora Agostina Gianini. En sus propias palabras: “Al realizar un registro cotidiano de mi hermana, mi madre y mi abuela noté que manifiestan la misma reticencia que yo al ser filmadas. ¿Por qué tanta crueldad para consigo mismas? ¿Cuál es la relación de estas mujeres con su propia imagen y su cuerpo? ¿Cómo podemos despojarnos de los mandatos heredados y decidir sobre nuestras vidas? ¿Qué pasa si no respondemos a estas exigencias?” La directora se esconde detrás de la cámara, pero filmando a las mujeres de su familia construye una imagen de sí misma. Esta es su ópera prima.

A las 20.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

Arte argentino Como parte del ciclo que exhibe películas nacionales vinculadas a las artes visuales, podrá verse Lo intangible, de Matilde Michanié. Hay artistas y artistas: aunque esta película es un documental, en realidad, es una obra de misterio sobre el misterio de una obra. El creador Fernando García Curten ha decidido no integrar el mercado “normal” del arte, no exponer, no librarse al capricho de otros. Ha decidido mostrar lo suyo en su propia casa, transformada en un museo. Pero esa obra es increíble, asombrosa, enorme. Esa obra es también esa casa y es esa pareja que tomó una decisión radical.

A las 18, en el Museo de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. Gratis.

MÚSICA

Conciertos elementales Se presenta un ciclo con anclaje en la música, la literatura, el cine y la ciencia como inspiración. De la mano de reconocidos artistas tomando como disparador los cuatro elementos. Para representar el fuego el cantante y compositor uruguayo Mocchi encara un original viaje musical a partir de canciones de su autoría junto a la escritora Marie Gouiric.

A las 20, en el Centro Cultural de la Ciencia, Godoy Cruz 2270. Gratis (con reserva previa).

TEATRO

La Yoli Mindolacio Últimas funciones de este unipersonal dirigido por Manuela Mendez y actuado por Olave Mendoza. La obra reconstruye la vida de una niña nacida en un pueblo originario del norte argentino. La Yoli, sus amigxs, su padre deben trasladarse del monte en el que viven a un barrio de casas precarias al borde de una población que los discrimina. Obligadxs a pagar una cuota mensual para vivir allí, los niñxs crecen amenazadxs por la policía y las drogas. Años de destierro y violencia construyen un paisaje en el que, sin embargo, lxs niñxs irradian felicidad mientras aprenden a proteger lo poco que poseen.

A las 22.30, en el Teatro El Grito, Costa Rica 5459. Entrada: $3500.

Mariquita Sánchez De Nadie Última oportunidad para ver el unipersonal basado en el cuento de Paula Jiménez España. Dirige Ariel Haal. Actúa Rafaela Gama. En esta pieza se recrea un suceso ficcional en uno de los días claves en la historia de Mariquita Sánchez. Mientras se prepara para entonar por primera vez las estrofas del Himno Nacional recibe una visita por demás inesperada: Lucía Thompson. El encuentro entre ambas producirá que tiemble la mismísima tierra patria, poniendo en riesgo el destino que la propia Mariquita creía tener escrito.

A las 22, en el Teatro Polonia, Fitz Roy 1477. Entrada: desde $4500.

SÁBADO 25

MÚSICA

Pata de perra La cantante y actriz Julieta Laso presenta su quinto álbum solista, en el que aborda con su personalísima voz varias canciones del folclore latinoamericano (algunas de la música popular chilena y una del gran Atahualpa Yupanqui), dos canciones francesas muy folclorizadas en sus arreglos, así como un tema de la autoría del artista chileno Macha Asenjo (líder de Macha y El Bloque Depresivo), quien también oficia de productor del disco. Con cantantes invitados como Vicentico y La Dame Blanche, Laso reafirma en este disco su versatilidad e intensidad en estas canciones que bajo su poderosa interpretación adquieren un nuevo tamiz.

A las 20, en el Teatro Xirgu Untref, Chacabuco 875. Entrada: $4000.

Canticuénticos El grupo de música infantil presenta su sexto álbum de canciones originales. La banda santafesina ha sabido posicionarse como uno de los proyectos artísticos más atractivos para acompañar las infancias: con canciones propias sobre ritmos argentinos y latinoamericanos, las letras tocan todos los tópicos, los más divertidos y disparatados y también los más difíciles y delicados.

A las 13.30 y a las 16, en el Teatro Astros, Av. Corrientes 746. Entrada: desde $6500.

ETCÉTERA

Danzar Mundos Este proyecto da lugar a su primer encuentro de arte itinerante, bajo la forma de una velada opuscular, en la que convergen expresiones en vivo de danza, música, poesía y artes visuales. Se trata del colectivo Danzar Mundos, dirigido por Vanesa Menalli. Podrá escucharse música experimental, la proyección del corto Hiato Poético, instalaciones y la muestra fotográfica de Ko Murobushi y Tatsumi Hijikata. Curadora: Marcela Villagrán.

Desde las 19, en La Tomada, Fraga 119. Entrada: $3000.

TEATRO

Babel cocina Últimas tres funciones para esta comedia que propone una serie de pequeñas historias de personas anónimas, retratadas en la jornada final de la huelga del servicio doméstico, que en 1888 agitó las calles de una remota aldea llamada Buenos Aires. La niñera francesa nacida en un burdel, la inmigrante que busca a su hijo en la ciudad, la monja de caridad y su inconfesable secreto, la ayudante de cocina italiana, renga y extraviada de amor, el periodista, el joven cochero, entre otros personajes que vivirán las horas previas a unirse en la huelga. Dirigido por Rita Terranova. Elenco: Claudia Cárpena, Gaby Barrios, Gabriel Schapiro, Gabriela Blanco y Susana Giannone, entre otros.

A las 20.30, en El Tinglado, Mario Bravo 948. Entrada: $3500.

Matka Se despide la segunda pieza de la trilogía que inició con Manada y que tiene el objetivo de indagar sobre los mecanismos de poder, su distribución de roles en procesos que encarnan en el cuerpo humano. Interpretada por Carolina Fallat, Georgina Forconesi, Florencia Belén Santillo, Lola Capua y Sofia Pozzati, toda la potencia expresiva del elenco resulta en un montaje interdisciplinario en el que la danza, la música y la iluminación construyen el universo estético de la obra. Dirigida por Julieta Rodríguez Grumberg.

A las 22, en MOVAQ, Malabia 852. Entrada: desde $2500.





-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para aparecer en esta sección se debe enviar la información a la redacción de Página/12, Venezuela 356 o por e-mail a [email protected]. Para que ésta pueda ser publicada debe figurar en forma clara una descripción de la actividad, dirección, días, horarios y precio, a lo que se puede agregar material fotográfico. El cierre es el día miércoles, por lo que para una mejor clasificación del material se recomienda que éste llegue los días lunes y martes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------