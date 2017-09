Carta de Timochenko

El líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, le envió una carta al papa Francisco en la que le pide “perdón por cualquier lágrima o dolor que hayamos ocasionado al pueblo de Colombia o a uno de sus integrantes”, horas antes de la ceremonia de reconciliación que el pontífice oficiará en la ciudad de Villavicencio. “Sus reiteradas exposiciones acerca de la misericordia infinita de Dios, me mueven a suplicar su perdón por cualquier lágrima o dolor que hayamos ocasionado al pueblo de Colombia o a uno de sus integrantes. Nunca nos inspiró otro afán que no fuera el de alcanzar la esquiva justicia para los excluidos y perseguidos en nuestro país, que el de remediar en algo la inequidad y el despojo sufrido por los abandonados”. “Dirijo una organización que dejó las armas y se reincorpora a la sociedad después de más de medio siglo de guerra”, escribió el ex líder insurgente.