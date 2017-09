La final femenina

Por otra parte, esta tarde (no antes de las 17 horas de la Argentina) las estadounidenses Sloane Stephens (83 del ranking WTA) y Madison Keys disputarán la final del cuadro fememino. Será la primera vez desde 1998 que la final de US Open no tendrá a una campeona de apellido Williams. Justamente, Venus cayó en semifinales frente a Stephens por 6-1, 0-6 y 7-5; mientras que Keys se impuso ante la también local CoCo Vandeweghe por 6-1, 6-2.