Zárate pidió absolución

En la anteúltima audiencia oral del juicio por abuso sexual contra una joven de 22 años, la defensa de Alexis Zárate pidió que el futbolista sea absuelto porque, aseguró el abogado Gonzalo Falco, se trató de una “relación consentida”. El Tribunal Oral Criminal 1 de Lomas de Zamora dispuso una audiencia el lunes próximo para que el futbolista Zárate tenga oportunidad de decir sus últimas palabras antes del veredicto, que será dado a conocer el 18 de septiembre. El jueves, la fiscalía pidió siete años y medio de prisión para el imputado, y la querella, doce años y prisión inmediata. “Zárate no estuvo detenido ni media hora desde que comenzó la causa. Si no fuera futbolista, no tuviera contactos y acceso a dinero, la situación sería otra”, dijo a este diario la abogada querellante Raquel Hermida Leyenda.