El pasado 2 de noviembre, se publicó la que promete ser “La última canción de The Beatles”.

Desde que se publicó hasta ahora, se dijo mucho. The Beatles activaron las tintas de los periódicos nuevamente, y como era de esperarse, cual Moisés, dividieron las aguas. No es casual que utilice aquí el nombre de este personaje bíblico porque Moisés, es un programa que sirve para separar los instrumentos de cualquier música. Simplemente, entrando a https://moises.ai/es/, es posible realizar el trabajo.

La historia es bien sabida. En 1994, Yoko Ono entregó a Paul una cinta con cuatro canciones: Free as a Bird, Real Love, Now and Then y Grow old with me.

Paul, George y Ringo se juntaron y como George Martin estaba ocupado seleccionando el material de archivo para The Beatles Anthology, convocaron a Jeff Lynne como productor de las nuevas canciones. Lynne es el líder de la banda Electric Light Orchestra, y el propio John Lennon lo elogió alguna vez diciendo que, si The Beatles hubiera continuado, hubieran sido como ellos.

Grow old with me quedó descartada de plano, porque era una canción ya publicada en 1984.

Llegaron a buen puerto con Free ass a bird y aunque Real Love ya era una canción conocida, esta versión era completamente distinta.

Así las cosas, Free as a bird se publica en Anthology I y Real Love en Anthology II. Naturalmente, Now and then debía publicarse en Anthology III, pero la canción no pudo ser terminada porque el piano y la voz estaban muy empastadas y en ese momento no había forma de separar las pistas entonces el proyecto quedó trunco.

Durante años Now and then, circuló por internet.

Con Free as a bird y Real Love se desató la discusión: ¿Son o no son The Beatles? Que sí, que no, ¿A quién le importa? Hoy, ya nadie lo discute y ambas forman parte del catálogo Beatles.

Ahora, nuevamente sobrevino la discusión.

McCartney y Ringo, gracias a un programa como Moisés, pero obviamente mucho más complejo, llamado MAL, (desarrollado por el director de cine Peter Jackson) lograron separa la voz de John Lennon del piano que tanto molestaba.

Ahora sí, con la voz en una pista individual, más las guitarras de George Harrison (recordemos que Harrison murió en 2001) McCartney y Starr se dieron el gusto de terminar la obra abandonada.

La canción se anunció y se publicó acompañada de un video dirigido por el propio Peter Jackson y nuevamente se armó el lío, y uno se ríe porque desde que John Lennon dijo que eran más grandes que Jesús, Los Beatles parecen seguir la máxima papal de hacer lío: The Beatles hacen lío.

Por un motivo o por otros, siempre son incómodos. Después, la cultura los incorpora y un poquito más tarde, todos están haciendo lo mismo.

Cuando se publicó Rubber Soul, los fans querían a los Beatles de antes. Luego pasó con Revolver, y con Sgt Pepper. Mas tarde con Magical Mystery Tour.

Vamos a Now and then.

Primera discusión: ¿Por qué le sacaron una parte?

En el demo, se escucha una parte B, pero en esta de 2023 la parte B no está. La canción es Estrofa, Estrofa, Estribillo X2, Solo de guitarra slide (homenaje a Harrison, pero interpretada por Paul), y Estribillo final con cadencia “bitlera” al mejor estilo The Word o Here comes the sun. Arreglo de cuerdas con algunos glissando, guiños al pasado y guiños al futuro.

Se especula que sacaron la parte B para esquivar la cancelación, puesto que la letra usaba la palabra abuso o abusar. Personalmente, creo que la cosa es más sencilla. Los Beatles son impredecibles, y esta es una de las tantas sorpresas. La canción ya era conocida, ellos la cambiaron para hacer algo nuevo. Además, la canción parece funcionar mucho mejor de este modo.

Segunda discusión: ¿Es válida la canción?

Si Now and then no es válida, tampoco lo es el Requiem de Mozart. Y aun suponiendo que las citadas obras no son auténticas, acaso ¿no es preferible que existan?

Vale decir que los coros de la canción se completaron con las voces extraídas de Here there and everywhere, para las partes en la tonalidad de Sol mayor, Eleanor Rigby para la parte de Do mayor y Mi menor, y de Because para el momento de Re mayor que pasa a Re menor en el solo de guitarra.

Tercera discusión: La portada

La portada la hizo Ed Ruscha, un artista pop que hoy peina canas. Si Ruscha hubiera hecho la portada de cualquier disco de The Beatles de los años 60s, hoy estaríamos acostumbrados a su arte y estaríamos reclamando por él.

Los Beatles, siempre estuvieron a la “vanguardia” en la música popular. En nuestra cabeza la historia de The Beatles es historia cerrada, pensamos en "como debería ser", pero Los Beatles fueron lo que fueron, porque justamente no eran conservadores. Siempre innovaban.

De hecho, los fans de The Beatles somos motivo de burla, porque cuando alguien nos muestra alguna música nueva, nosotros contestamos: -Eso ya lo hicieron Los Beatles.

Eso quiere decir, que la “vanguardia” en los Beatles, era un valor agregado de la banda.

¿Por qué les pedimos entonces que sean conservadores?

Para realizar Now and then, y su video, utilizaron tecnología de punta.

Siempre The Beatles usaron tecnología de punta, si no, no hubieran podido grabar Sgt Pepper's lonely hearts club band o Revolver, por ejemplo. De hecho, mucha tecnología se desarrolló gracias a ellos. Recordemos que la fábrica de amplificadores Vox desarrolló sus parlantes para que The Beatles pueda tocar en estadios. Este single no es la excepción.

Son The Beatles siglo XXI. No hay motivos para mirar hacia atrás. Now and then mira hacia adelante y si mira hacia atrás, es para decirnos que tienen una historia, tienen un presente y tienen un futuro. En 1995, la gente se quejó porque llamaron a Jeff Lynne. Ahora se quejan porque no lo llamaron a Jeff Lynne y llamaron a Gils Martin (hijo de George Martin)

Los nostálgicos somos nosotros.

Los Beatles son “vanguardia”. Siempre lo fueron, y es por eso que están en el número 1 en este momento.

Siguen siendo “vanguardia” (vanguardia relativa, hay vanguardias extremas que no tienen nada que ver con la música popular).

Siguen rompiendo las normas. Siguen mirando el futuro.

De vez en cuando, los Beatles nos suelen sorprender. ¿Cuánto durará esto? se preguntaba John Lennon en los sesentas.

No lo sabemos, pero parece que mucho.