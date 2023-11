La renuncia de Eduardo Berizzo a la dirección técnica de la selección de Chile lo ubica al ex defensor de Newell’s como uno de los candidatos a dirigir al primer equipo leproso el año que viene. Es que no hubo progresos en las conversaciones que se tuvieron con otros entrenadores en las últimas horas y así el nombre de Alfredo Berti gana adeptos a medidas que pasan los días.

La dirigencia de Newell’s encuentra dificultades para contratar al sucesor de Gabriel Heinze. Hay profesionales que no muestran interés en venir al fútbol argentino y otros que por estar con trabajo hasta fin de año declinan reunines por el momento. Un profesional que interesó el año pasado, antes de la contratación de Javier Sanguinetti, es Berizzo. El ex defensor leproso renunció ayer a la dirección técnica de la selección de Chile para el mal desempeño del equipo en las Eliminatorias. El presidente Ignacio Astore se interiorizó de la situación y es intención tener una reunión con Berizzo. De todos modos el ex técnico de Estudiantes no había mostrado interés en volver a dirigir en el país el año pasado y la opcion de volver a Newell’s no lo movilizó como sucedió en su momento con Heinze. Por lo cual hay expectactivas bajas en su caso.

En la primera semana de búsqueda de entrenador, el saldo no es bueno. Solo uno mostró total disposición a trazar una línea de trabajo en el parque Independencia: Berti. Los otros nombres por lo cuales hubo averiguaciones son Alexander Medina, de destacado paso por Talleres pero no así en Vélez, y Javier Gandolfi, actual entrenador de Talleres. David Trezeguet, de paso por el club como jugador en 2015, fue ofrecido, mientras que el nombre de Ricardo Gareca interesa pero ameritaría una inversión de económica superior a la presupuestada para el primer equipo.

Heinze, entre tanto, entrena al equipo en Bella Vista porque dirigirá su último encuentro el lunes 27 en el Coloso del Parque ante Defensa y Justicia. El actual técnico rojinegro es pretendido por Racing para el año que viene. Pero Heinze tiene resuelto volver a España, donde reside su familia, y desestimó por el momento seguir trabajando en el país.

Por otra parte, la dirigencia leprosa firmó contrato con Inter de Miami para jugar un amistoso en cancha del actual equipo de Lionel Messi entre el 14 y 16 de febrero. La fecha se determinará una vez que se confirme la agenda de Inter. El club de Miami asume todos los gastos para el traslado del plantel leproso a Estados Unidos. Newell’s venderá entradas en la ciudad para los hinchas de leprosos que quieran viajar y además organizará un vuelo charter. El club logró permiso de la Asociación del Fútbol Argentino para suspender la fecha de Copa de la Liga que le tocará jugar en ese fin de semana. Y hay intenciones para que Newell’s reciba al Inter de Messi en el Coloso del Parque durante el segundo semestre de 2024.